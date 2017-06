Les aînés appelés à bouger

(Granby) Cet été, les sacs d'épicerie réutilisables devront se faire à l'idée de partager le coffre de la voiture de nombreux aînés avec des espadrilles, un tapis de sol et une serviette de plage. Avec la programmation estivale d'Aînés actifs, la belle saison s'annonce ensoleillée pour ceux et celles qui veulent bouger.

Aînés actifs, un programme qui permet aux aînés de garder la forme en découvrant de nouveaux sports ou activités physiques, vient d'une joyeuse collaboration entre Vie culturelle et communautaire de Granby (la Ville étant Amie des aînés), de Granby Multi-Sports et de la Ville de Granby.

« C'est aussi un lieu de rassemblement, une façon de briser l'isolement et de créer des amitiés », a souligné Sophie Foisy, coordonnatrice de Granby Municipalité Amie des Aînés (MADA).

Ainsi tout l'été, du lundi 26 juin au vendredi 18 août, diverses activités auront lieu, et ce, dans trois parcs de Granby : Miner (les lundis de 14 h à 15 h), Bérubé (les mercredis de 9 h à 10 h) et Terry-Fox (les vendredis de 9 h à 10 h).

Tai-chi, Qi Gong, Zumba, yoga doux et cardio seront, entre autres de retour pour une cinquième année.

Comme Aînés actifs célèbre justement son cinquième anniversaire cet été, les partenaires du programme ont tenu à innover en proposant de nouvelles activités.

Le pickleball, un sport de raquette qui mélange le tennis au badminton, au ping-pong et au racquetball sera en démonstration les 24, 26 et 28 juillet. Comme le Challenger de Tennis Banque Nationale de Granby battra toutefois son plein sur les terrains de Tennis

St-Luc cette semaine-là, l'activité aura lieu au parc Jérémia-Duhamel, situé dans le 9e rang Est, à Granby.

Les responsables du Club de pickleball de Granby seront sur place de 14 h à 15 h le lundi et de 9 h à 10 h le mercredi et le vendredi pour initier les nouveaux adeptes et perfectionner le coup droit et le revers des habitués.

En collaboration avec la piscine Miner, un cours d'aquaforme aura lieu le jeudi 17 août, de 9 h 30 à 10 h 20. Celui-ci sera suivi d'une marche aquatique jusqu'à 11 h. Il est possible pour les gens de ne faire qu'une activité sur les deux, ou les deux.

« On s'est vraiment donné comme orientation de faire marcher les gens », insiste Sophie Foisy.

Dans cette optique, des sessions de marche en groupe accompagné d'un instructeur ou d'un kinésiologue sont à l'horaire du 10 juillet au 18 août. Entre ces dates, les cours affichés à la programmation seront suivis d'une marche de

30 minutes.

Toutes les activités proposées dans le cadre du programme Aînés actifs sont gratuites et sans inscription. Suffit de se présenter sur place. Celles-ci ont lieu beau temps, mauvais temps. Seul un orage violent peut chambouler l'horaire mis en place.

Pour information : 450-776-8350.