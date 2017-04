Recette du printemps: le lait d'or

J'avais envie de vous partager une recette, transmise par une élève, et que j'ai essayée il n'y a pas très longtemps. Bénéfique pour les articulations raides, le curcuma est un excellent antibiotique naturel qui renforce la digestion et aide à améliorer la flore intestinale. Le curcuma purifie le sang, le réchauffe et stimule la formation de nouveaux tissus sanguins. Il favorise la digestion des protéines. Il est excellent pour l'estomac, le foie et l'intestin.

Voici donc cette recette Ayurvédique, toute simple et délicieuse, qui saura vous soutenir pour les semaines printanières, celles qui vogueront entre la fébrilité, la légèreté et quelquefois la lourdeur. Il existe plusieurs versions du lait d'or. En voici une.

Partie 1 : la pâte de curcuma

• 1/2 de tasse de poudre de curcuma (à se procurer

bio et en vrac, par exemple, au Four du Roy)

• 1 tasse d'eau de source

• 1 c. à thé de gingembre en poudre

• 1 c. à thé de poivre noir moulu

- Faites chauffer tous ces ingrédients à feu doux pendant environ 5 minutes en brassant doucement jusqu'à obtenir une pâte. La chaleur révèle la curcumine, qui favorise une meilleure assimilation. Le poivre noir et le gingembre potentialisent les effets du curcuma. Déposer cette pâte dans un pot en verre. Elle se conserve au réfrigérateur environ 30 jours.

Partie 2 (une fois par jour) : le lait d'or

• 1 tasse de lait végétal

• 1/4 à 1/2 c. à thé de votre pâte de curcuma

• 1/2 à 1 c. à thé de ghee ou d'huile de coco

(le curcuma associé à un gras favorise une

meilleure absorption au niveau du gros intestin)

• 1 pincée de cardamome moulue

• du sirop d'érable au goût

- Faites chauffer les ingrédients ensemble sans les faire bouillir. Déguster.

Le printemps est une saison qui aime prendre son temps et qui vit de nombreux changements climatiques : la pluie, le froid et la chaleur du soleil. Le printemps, c'est l'abondance : les bourgeons, les pousses. La nature éclate de vert. C'est une saison où tout ce qui dormait durant l'hiver se réveille. C'est un passage de transformations et de mouvements qui demande de se sentir soutenu, qui demande de prendre soin de sa terre intérieure et de s'y harmoniser.

Bonne dégustation et bon printemps à tous !

Références : yoyogiretreats.wordpress.com

et www.prana.bio/fr_ca lait-or-curcuma-cardamome-et-gingembre