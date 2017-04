Réaliser le rêve d'un autre

« La Fondation Rêves d'enfants m'a permis d'aller à Disney. Moi, j'ai trouvé ça tellement le fun de réaliser mon rêve ! Maintenant, je veux remettre à la Fondation la somme qu'elle a déboursée pour moi afin de permettre à un autre enfant de réaliser son rêve. Pour y arriver, j'ai décidé d'utiliser ma passion pour remettre les sous », souligne l'adolescente, qui chante depuis l'enfance.

Delphine avait huit ans quand le diagnostic d'histiocytose cellule lhanger, une maladie si rare qu'on en recense à peine quelques cas chaque année au Canada, est tombé. « Essentiellement, ce sont des cellules normales, des globules blancs, qui agissent comme si elles étaient cancéreuses », explique sa mère, Isabelle Bouthillette.

Traitée comme un cancer par des chercheurs de l'Hôpital de Montréal pour enfants de l'Université McGill, l'un des trois établissements universitaires en Amérique du Nord à étudier cette affection, la maladie a, heureusement, fini par se résorber, si bien que Delphine, qui a aujourd'hui 14 ans, est en rémission.

« Semaine magique »

Du grand départ jusqu'au retour à la maison, Delphine, ses parents (séparés, mais réunis pour leur fille) et ses grands-parents maternels ont eu droit à un traitement royal tout au long de leur voyage.

« On a évité toutes les files d'attente. Delphine a pu se faire photographier gratuitement avec toutes les mascottes. Elle recevait un cadeau tous les jours. Ce sont tous des petits détails qui nous ont fait sentir spéciaux, note

Mme Bouthillette, encore émue par son expérience. La semaine a été magique, mais épuisante, parce que c'est tellement intense ! »

Invités spéciaux

Maintenant que le pire est derrière lui, le duo souhaite se concentrer sur la Fondation. La mère et la fille sont encore reconnaissantes des moments inoubliables vécus grâce à celle-ci. Delphine, qui s'est mise à plancher sur le spectacle au retour des Fêtes, espère amasser la rondelette somme de 5000 $ pour remercier l'organisme.

Afin d'y parvenir, elle a pris les grands moyens. L'adolescente, dotée d'un franc aplomb, a réalisé la majorité des démarches par elle-même. Elle a également choisi de s'entourer d'artistes bien établis, à commencer par Madmoiselle, sa première professeure de chant, il y a quelques années. L'invitée d'honneur sera secondée de Sandy Grenier, sa professeure de chant actuelle, de Vanessa Borduas et du rappeur Medelean.

La date choisie pour le spectacle, intitulé Delphine Lavoie, au coeur des rêves, n'a pas été laissée au hasard ; elle marquera, un an jour pour jour, la fin du périple de Delphine à Disney World. Elle coïncidera aussi avec la veille du 15e anniversaire de l'adolescente, qui marquera le coup en faisant ce qu'elle aime plus au monde, chanter.

D'ailleurs, la principale intéressée ne semble pas nerveuse à l'approche du jour J. « Je préfère ne pas trop y penser jusqu'à ce que je sois sur scène. Et là, je vais me donner ! » annonce la jeune artiste.

Le spectacle débutera à 19 h 30. Comme les sièges ne sont pas réservés, il est recommandé d'arriver à l'avance.

Des billets sont disponibles au coût de 40 $ pour les adultes et de 20 $ pour les 5 à 14 ans. L'entrée est gratuite pour les enfants de cinq ans et moins. Il est possible de se procurer des billes dans plusieurs commerces de la région (Empire, Coiffure Sel et Poivre, Cantine Klondike, Les Tiroirs Secrets et l'Animalerie Monikat, entre autres), mais aussi auprès de Mme Bouthillette au 450-577-0850 et à lesamisdedelphine@bell.net