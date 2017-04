Ateliers littéraires : pour le plaisir d'écrire

Chaque année, Nathalie Benoît, Waterloise d'adoption, organise un atelier d'écriture à la chandelle. Ainsi, elle invite les gens à s'exprimer en trempant leur plume dans l'encre de Chine. Comme dans le temps.

En mars dernier, les participants ont, par exemple, célébré le 150e anniversaire de Waterloo « en proses et en vers », éclairés par une flamme vacillante.

Histoire de pousser encore plus loin l'aventure et de rendre la littérature accessible, la démocratiser, Mme Benoît a pensé lancer les ateliers littéraires.

« Nous allons faire des jeux d'écriture et des exercices de stylistique où, par exemple, on éliminera des pronoms relatifs, des mots vagues ou des prépositions qui alourdissent le texte, raconte Mme Benoît avec passion. On fera aussi un peu de poésie. Je veux qu'on s'amuse. »

Nathalie Benoît se défend bien de ne pas être une prof de français. Sa passion pour l'écriture, elle l'a depuis l'enfance et son art, elle l'a perfectionné à travers de nombreux ateliers. Partager cette passion, amener les gens à aimer écrire en français et faire tomber leurs complexes quand ils se retrouvent devant une page blanche, crayon en main, voilà la mission qu'elle s'est donnée.

« Tout le monde peut écrire, insiste-t-elle. C'est tellement satisfaisant de mettre le bon mot sur un sentiment, sur une scène de la vie quotidienne. Il existe tellement de sujets d'inspiration. »

Celle qui se dit fort inspirée par les « merveilles » offertes par les Cantons-de-l'Est, rêve d'accueillir un jour de jeunes adultes dans ses ateliers.

« J'en serais très heureuse, dit-elle. On a tellement tendance à tasser ce qui vient du passer (comme le simple fait d'écrire à la main). Les ateliers, ils sont accessibles à tous. »

Et quoi de plus inspirant que d'offrir un atelier centré sur l'écriture au sein d'une bouquinerie, en plein coeur d'un café culturel (voir autre texte) ?

« Moi, l'écriture m'a apporté l'estime de soi, confie Nathalie Benoît. Les ateliers littéraires, je veux créer une communauté autour de ça ! »

Pour s'inscrire aux ateliers, offerts 20 $ chacun (cinq sont au programme), il suffit de joindre Hélène Latour, au 450-539-0027.

Ceux-ci auront lieu à la boutique À l'abri du temps, située au 5470, rue Foster, à Waterloo.