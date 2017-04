Trucs pour repenser la salle de bain

Les endroits de la maison où l'on obtient le meilleur retour sur notre investissement de rénovation sont la cuisine et la salle de bain. Toutefois, ce sont les pièces les plus complexes et coûteuses à rénover. C'est pour cette raison qu'il est important de bien faire les choses.

Dans un premier temps, déterminez vos besoins pour votre future salle de bain. Pour vous aider à dresser une liste reflétant mieux votre réalité, prenez le temps de penser à la disposition des appareils en tenant compte de vos habitudes de vie et tentez de supprimer les espaces perdus. Aussi, demandez-vous par qui et comment votre future salle de bain sera utilisée. De plus, questionnez-vous sur votre réalité; avez un chien et des enfants? Si oui, un bain peu profond est une meilleure option. Combien de personnes utilisent la salle de bain aux heures de pointe? Si vous êtes plusieurs et êtes limités dans l'espace, essayez de minimiser le rangement et réserver plus d'espace aux appareils (bain et grande douche). Ensuite, choisissez des appareils selon vos habitudes de vie; un lavabo encastré, par exemple, coûtera plus cher, mais il vous offrira une meilleure appréciation de vos installations; plus esthétique et aussi plus facile à entretenir.

Dans un deuxième temps, établissez votre budget. Essayez de faire une ébauche budgétaire. Dressez la liste de tout ce dont vous aurez besoin dans votre salle de bain et apposez un prix à chaque article. Ceci vous permettra de faire des choix en lien avec vos priorités. Dans cette étape de planification, gardez en tête que les plans disposant la plomberie en ligne droite sur un seul mur est l'option la moins coûteuse, mais aussi la moins efficace contrairement à une plomberie mieux répartie et plus efficace, mais aussi plus onéreuse. Il est très profitable de faire une planification et une réflexion soignées avant tout sur papier.

D'autres considérations lors de la planification de vos rénos sont: l'emplacement des murs et la grandeur de la pièce et celle disponible autour de la pièce actuelle, le rangement, la valeur de votre propriété et celle des propriétés avoisinantes.

Une fois fixé sur papier, vous êtes prêt à choisir le style qui vous plait. Inspirez-vous sur Internet. Regroupez des images qui vous plaisent et déterminez le style qui vous rejoint le plus. Soyez réaliste. Une fois votre fils conducteur ou votre thème trouvé, vous pourrez commencer votre quête en magasin pour dénicher les matériaux, appareils, quincailleries et accessoires qui s'agenceront bien ensemble et qui correspondront à vos goûts et attentes (tant budgétaires que fonctionnels).

Ne négligez pas les détails! Vos niveaux de fierté et de satisfaction seront proportionnels aux efforts investis dans l'élaboration de votre projet. Pour vous guider, n'hésitez pas obtenir des réponses auprès des employés des boutiques spécialisées ou de ceux de grandes surfaces. Aussi, pour un guide plus personnalisé et spécifique, vous pouvez faire appel à un designer d'intérieur. Pour plus de détails et de précisions, n'hésitez surtout pas à consulter l'onglet «Chroniques» sur le site Atmosferedeco.ca