La Voix des Vents : une invitation à voyager dans le temps

Johanne Lussier, enseignante de l'Option Plus Ensemble vocal, et Émilie Janvier, auteure-compositrice-interprète qui signe la mise en scène du spectacle.

Depuis septembre, les élèves de l'Option Plus Ensemble vocal de l'école secondaire de la Haute-Ville de Granby chantent, dansent et jouent d'abord pour apprendre et ensuite en vue de leur spectacle de fin d'année.

Ce grand jour approche. Il aura lieu le mercredi 3 mai sur la scène du Palace de Granby. Alors qu'en après-midi le spectacle sera présenté à des enfants de niveau primaire, le soir, ce sera au tour des parents et des amis de voir et d'entendre Le choc des générations. La chorale, qui regroupe des jeunes de la première à la cinquième secondaire, est dirigée par Johanne Lussier. Émilie Janvier signe la mise en scène du spectacle et Annie Gaucher, professeure de danse à l'école Tendanse de Granby, veille aux chorégraphies.

« On se promène dans différentes époques, des années 1950 à aujourd'hui, raconte Mme Lussier, qui fait chanter La Voix des Vents depuis 15 ans.

« Ce sera un spectacle dynamique, insiste Béatrice Tousignant, membre de la chorale. Il y aura beaucoup d'énergie. Le thème est aussi très beau. Il n'y a pas que de la bonne musique en ce moment. On a une belle histoire musicale. »

Tout au long de l'année, à raison d'un après-midi aux trois jours en compagnie de Johanne Lussier, les jeunes s'initient à l'harmonisation vocale (à trois voix), à l'apprentissage des techniques de base en chant, à la lecture de la musique et à la mise sur pied d'une comédie musicale. Pour le spectacle, ils ont la chance d'être aussi accompagnés de l'auteure-compositrice-interprète Émilie Janvier, qui a elle-même fait partie de La Voix de Vents.

« C'est inspirant, soutient Noémie Labonté. Nous sommes présentement à la même place qu'elle (il y a quelques années) : dans une chorale d'école. C'est l'fun de voir jusqu'où on peut se rendre ! »

Mme Lussier et sa fille Émilie sont d'ailleurs fières de pouvoir faire vivre diverses expériences « parascolaires » à La Voix des Vents, grâce à la notoriété d'Émilie et de sa soeur Marie-Ève.

« Ça leur permet d'apprendre sur le terrain », fait remarquer Émilie.

Pour se procurer des billets pour le mercredi 3 mai, à 19 h on s'informe à la billetterie du Palace au 450-375-2262.