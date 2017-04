L'HTAPQuoi?

(Granby) Renée Prieur était à compléter son inscription au gym lorsqu'elle s'est évanouie. Elle s'est réveillée à l'hôpital. On lui a fait passer une batterie de tests, puis le diagnostic est tombé : hypertension artérielle pulmonaire. Une maladie rare, dite orpheline, qui affecte, selon les estimations, entre 10 et 15 personnes sur 1 million - surtout des femmes, pour une raison inconnue -, et qui réduit considérablement l'espérance et la qualité de vie.

« La cause de cette maladie, qui touche le coeur et les poumons, est inconnue, et les médecins ont de la difficulté à bien la diagnostiquer, car ses symptômes ressemblent beaucoup à de l'asthme et de la haute pression », explique le cousin de Mme Prieur, Carol Fournier.

Ce dernier explique que Renée était relativement en bonne santé au moment où on lui a découvert la maladie. Son destin a toutefois beaucoup changé avec cette annonce. « Elle devait porter sur elle, en tout temps, une machine qui lui envoyait du médicament directement dans une artère. Elle ne pouvait plus travailler, prendre une douche devenait un véritable tour de force... »

« Malgré ça, elle restait une bonne vivante, elle croquait dans la vie encore plus, elle s'est trouvé de nouveaux hobbys, elle est restée positive jusqu'à la fin, et avait même espoir qu'on trouve un remède », ajoute-t-il.

La jeune femme a vécu ainsi pendant environ sept ans. Mais un peu avant le temps des Fêtes 2014, son état s'est mis à se détériorer rapidement. « Les médicaments ne faisaient plus effet... », indique son cousin. Elle est décédée le 14 mars 2015, à 32 ans.

Spectacle-bénéfice

Carol Fournier a mis un peu plus d'un an à faire son deuil. « Je ne m'étais pas rendu compte avant l'été passé que son décès m'avait vraiment affecté », confie-t-il.

L'idée de faire quelque chose pour la cause lui est alors venue à l'esprit. « À l'automne, j'ai contacté la Fondation [de l'hypertension artérielle et pulmonaire du Québec, HTAPQ] et je lui ai proposé d'organiser un spectacle-bénéfice », indique celui qui, au même moment, se faisait appeler pour les auditions à l'aveugle à La Voix. « C'est bizarre parce que sur scène, dès que j'ai su que je n'étais pas retenu, ma première pensée a été de me dire 'je vais avoir le temps pour mettre le show sur pied'. »

Il a approché Elizabeth Blouin-Brathwaite, Valérie Gagné et Sandy Grenier, qui ont toutes trois accepté de contribuer à la cause, tout comme le band Uncanny. La soirée, pour laquelle Carolito, de son nom d'artiste, servira d'animateur, se tiendra le 15 avril prochain dès 20 h chez Grendel Design. Les billets sont en vente au coût de 25 $ au Paco Bar, mais il est aussi possible de réserver en téléphonant au 450-558-2006. Tous les profits seront remis à la Fondation HTAPQ.

« J'espère amasser au moins 1000 $, mais mon objectif n'est pas tant monétaire, sinon de sensibiliser les gens à cette maladie et donner de la visibilité à la Fondation, laisse savoir Carol Fournier. Et, bien sûr, j'espère avoir assez de succès pour en faire un événement régulier chaque année. »