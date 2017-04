Ben, la cantine qui voit loin

(Granby) Vous fondez comme du fromage qui fait squitch-squitch dans une mer de sauce brune pour les jeux de mots dans son menu, le look de ses employés, sa rapidité d'exécution et son enseigne géante ? Littéralement, de la cantine Chez Ben, vous en mangez ? L'expérience peut maintenant se vivre du confort de votre foyer, car le légendaire casse-croûte vient d'ouvrir sa boutique en ligne.

En plus de la sauce à poutine, des balles de golf, des t-shirts, des chaises à parterre et des lunettes de soleil sont en vente au cantinechezben.com

Fier. Voilà le sentiment qui habiterait sans doute Bernard « Ben » Dubé, l'homme à l'origine de la cantine Chez Ben on s'bour la bédaine, en voyant ce qu'est devenu son restaurant né dans les années 1950 dans un stand à patates.

Après avoir fait peau neuve en 2014, la cantine, dans un souci de toujours s'améliorer et d'offrir un service de qualité, vient de prendre d'assaut Internet.

Dans sa boutique en ligne, en plus des t-shirts déjà fort populaires lors de l'événement Ben en folie, elle offre désormais des balles de golf, des casquettes, des chaises de parterre, des chocolats, des coussins, des couvertures, des lunettes de soleil et des tuques « Chez Ben ».

Même la sauce Ben La Bédaine, qui a permis à la poutine du mythique lieu aux allures rétro de remporter la Fourchette d'or à deux reprises au Festival de la poutine de Drummondville, y est aussi disponible.

« La Potion à Ben », se vend en format de 690 ml. « On est en processus pour pouvoir la vendre dans des boîtes de conserve plus petites », dévoile Jimmy Dubé, qui gère la cantine avec son père François et son oncle Ben (Bernard) Jr.

Jimmy fait partie de la troisième génération de Dubé à la tête de la cantine. Bien de son temps, c'est lui qui a lancé l'idée de la boutique en ligne. Un projet qu'il mijotait depuis quatre, cinq ans. Aidé de sa soeur Roxanne, propriétaire de DubéDesign, il a mis sur pied le site Internet et ouvert la boutique.

« On n'a pas le choix de s'adapter aux nouvelles générations et Jimmy, lui, est habitué avec toutes ces bébelles, se réjouit Ben Jr. On cherche toujours à s'améliorer. Nos idées se mélangent et des fois, ça fait des feux d'artifice ! »

C'est, par exemple, à la suite d'un brassage de suggestions diverses que le projet de prendre les commandes sur un iPad dans le restautant a été amené. En place depuis des mois déjà, cela a permis de faire diminuer encore plus rapidement la file d'attente qui s'allongeait parfois d'un bout à l'autre de la cantine.

Dans cet ordre d'idée, la boutique en ligne vise à éviter aux gens de faire la queue pour se procurer des chèques-cadeaux.

« Des fois ce sont des clients, des fois notre équipe d'employés du tonnerre qui nous donnent des idées, souligne Ben Jr. Et des idées, on en a encore plein ! »

Pour voir ce que Chez Ben a à offrir à sa clientèle, on visite le cantinechezben.com