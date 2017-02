Objectif de 300 000 $ pour le Diapason

Il s'agit de l'activité de financement phare de l'organisation, indique sa directrice financement et communications, Marie-Claude Gratton. Depuis son lancement en 2010, près de 1,7 million de dollars ont été amassés, signale-t-elle. « Les familles et la communauté sont là pour soutenir le Diapason. Elles nous appuient depuis le début pour qu'on puisse être en mesure de continuer à offrir gratuitement des services aux gens en fin de vie. »

Comme dans tous les organismes sans but lucratif, le financement demeure difficile, reconnaît Lucie Wiseman, directrice générale de la Maison. Le Diapason a besoin de 1,2 million de dollars par année pour opérer, dit-elle. Le ministère de la Santé et des Services sociaux subventionne entre 40 et 45 % des coûts, le reste provient de dons et d'activités de financement, explique-t-elle.

L'activité a vraiment décollé en 2013 en récoltant plus de 300 000 $. L'an dernier, plus de 600 marcheurs et coureurs ont pris part à l'événement amassant 316 000 $. Un record. « On s'est donné comme défi d'atteindre encore 300 000 $ », a dit Mme Wiseman mardi matin en annonçant l'activité.

Porte-parole de l'événement, Claire Pelletier a rappelé l'importance d'une telle maison dans la région pour les personnes qui nécessitent des soins palliatifs. La chanteuse a expliqué que l'étymologie du mot palliatif était latin. « Ça veut dire envelopper. Comme envelopper d'un manteau. Envelopper le patient de douceur et d'amour, c'est ce qu'on fait ici, Au Diapason. Et c'est tellement important de le faire », a-t-elle dit.

Les gens sont invités à former des équipes de dix marcheurs ou coureurs (ou un mélange des deux). Les équipes doivent récolter 2000 $ pour s'inscrire. Les gens peuvent aussi le faire individuellement au coût de 200 $.

Trois parcours, en partance de l'aréna de Bromont, seront proposés à tous les marcheurs et coureurs. Ils pourront parcourir des distances de

3,5 km, de 6,5 km ou de 10 km. Les coureurs pourront aussi s'élancer dans un sentier pour boucler une distance de 11 km. Peu importe le parcours choisit par les participants, l'arrivée se fera à la Maison Au Diapason.

Tous les détails pour s'inscrire et sur le parcours sont disponibles au www.lamarcheaudiapason.com