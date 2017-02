50 ans de l'AFÉAS : une conférence sur la place des femmes

La Voix de l'Est

L'événement a été organisé dans le cadre des 50 ans de l'Association féminine d'éducation et d'action sociale (AFÉAS) Granby.

« Trois points majeurs seront exploités au cours de la conférence : les études et le travail, la famille et les enfants, ainsi que l'implication sociale. Pour chaque aspect, on va comparer ce qui se faisait il y a 50 ans avec aujourd'hui. Ce sera intéressant de voir tout le chemin parcouru », lance la présidente de l'AFÉAS Granby, Céline Duval, qui animera la rencontre.

« Par exemple, dans le temps il fallait se marier avant d'avoir des enfants. Aujourd'hui, on s'entend pour dire que ce n'est plus du tout le cas », explique-t-elle.

Céline Duval invite toute la population à se rendre à la conférence, mais elle fait un clin d'oeil plus insistant aux jeunes du Cégep. «Il n'y a pas de cours à cette heure-là, note-t-elle. Ça peut être très intéressant pour eux de voir ce qui se faisait dans le temps. C'est une occasion unique. Ils vont peut-être mieux comprendre les réactions de leurs grands-parents ou de leurs voisins plus âgés qui sont surpris de voir comment ça se passe de nos jours.»

À la fin de la conférence, tous seront appelés à penser ce qui se passera pour les femmes au Québec dans 50 ans. « En 1966, il était inimaginable que tout évolue comme ça. Ça va être un bon exercice, selon moi, car il y a encore du travail à faire pour atteindre une égalité plus parfaite et complète, indique Mme Duval. Le pire qu'il pourrait arriver, ce soit qu'on perde nos acquis. Avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, ça amène des politiques rétrogrades. Il ne faut jamais que ça arrive ici. »

Pour les 50 ans de l'AFÉAS, un dernier événement aura lieu, celui-là en novembre et il prendra la forme d'un dîner. « Les détails seront connus d'ici la fin du mois de février, mais un colloque pour la conciliation travail-famille se tiendra à Granby en avril. On veut montrer que nous sommes proactives », précise Céline Duval.

L'AFÉAS réclame depuis 2014 une politique Égalité à la Ville de Granby. La composition du comité de pilotage de cette politique a été entérinée par les élus lors de la dernière séance du conseil municipal.