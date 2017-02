Concours Choeurs d'ici, chansons d'ici : la chorale d'hommes les Ans Chanteurs s'illustre

(Granby) Ils son t 11 choristes et un pianiste. Une passion les unit: la musique. Et c'est en interprétant des pièces tirées du répertoire québécois que la chorale Les Ans Chanteurs la transmet. Son talent a été reconnu à l'occasion du concours Choeurs d'ici, chansons d'ici de la chaîne Ici Musique. La chorale a été choisie parmi 80 au pays pour enregistrer une pièce qui pourrait se retrouver sur un album produit à l'occasion du 150 e anniversaire du Canada.

La Voix de l'Est

Le groupe de chanteurs, composé exclusivement d'hommes, a tenté sa chance au concours organisé par la chaîne Ici musique de Radio-Canada, un événement qui coïncide avec le 15e anniversaire de la chorale granbyenne. «Ce concours-là arrive bien», affirme Réjean Papineau, l'un des membres des Ans Chanteurs.

La chorale, qui s'est entre autres produite aux À-côtés du Palace et au parc Victoria de Granby, a soumis au concours un enregistrement de la pièce La légende du cheval blanc de Claude Léveillée. Et le jury est tombé sous le charme, puisque sa candidature a été retenue. Au final, 20 chorales ont été sélectionnées parmi les 80 provenant des quatre coins du pays à s'être inscrites. «Juste de participer, on est très fiers de ça», laisse savoir M. Papineau.

L'ensemble vocal, qui interprète des pièces tirées du répertoire québécois francophone d'hier à aujourd'hui et accompagné par son directeur musical, Jean Wiedrick, devra donc enregistrer la pièce musicale Plein d'amour de Damien Robitaille. Et pas de n'importe quelle façon. Les organisateurs du concours ont fourni aux chanteurs une liste de critères à respecter pour l'enregistrement prévu le 10 mars. La captation sera réalisée dans une église, les voix seront enregistrées par seulement deux micros et la chorale sera accompagnée d'un guitariste.

Les 12 meilleures pièces parmi les 20 enregistrées se retrouveront sur un album produit et mis en vente à l'occasion des fêtes du 150e anniversaire du Canada. La chorale de Granby pourrait donc être mise à l'honneur sur cet album. Toutes les pièces enregistrées dans le cadre du concours seront également diffusées à l'émission De tout choeur avec vous sur les ondes d'Ici musique.

«On nous demande souvent un CD pour savoir ce que l'on fait, mais on n'a pas ça. Si on était parmi les 12 choisies, on aurait un bon exemple!, dit Réjean Papineau. Mais même si nous ne sommes pas sur le CD, ils vont sans doute nous laisser l'usage de cette pièce.»