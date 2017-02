Cueillir des anglicismes

C'est en écoutant mes semblables que je ramasse des expressions qui seraient mieux de dire en français, car on me souligne souvent que nos amis français en ont plus que nous.

Voici ma récolte des derniers jours.

No. 1 : Yé tassé cute, j'ai un kick dessus.

Est-ce, pour vous, une phrase en québécois ou en franglais ? Cute peut être remplacé par mignon, joli, agréable, beau, charmant et kick (coup de pied) par « J'en suis folle ! » « Il me plaît » ou encore par « J'ai un coup de coeur. »

Récemment, en recevant un trophée, une chanteuse s'est écriée :

No. 2 : My God, fuck ! Hon, j'ai dit fuck. J'viens de le dire encore une fois !

Est-ce un manque de vocabulaire, une trop grande émotion, un désir de provoquer ? Pourquoi ne pas dire « Oh ! mon Dieu ! » ?

Quant au mot fuck, le dictionnaire anglais-français de Larousse le

traduit par « que dalle » et mentionne que c'est un mot vulgaire. Son sens réel est « enculer », mais il est vrai que le dire en anglais en diminue de beaucoup l'idée de vulgarité. N'est-ce pas ?

No. 3 : Je suis en stand by.

En attente ou je patiente ou en veilleuse sont des expressions pas

difficiles à retenir. Il y aurait aussi : je suis prêt (e) ou je reste là.

No. 4 : C'est un bon timing !

Venu du sport, ce mot s'est glissé un peu partout. Il remplace souvent les mots : avance, prévision, rythme, moment.

Voici des exemples de phrases à utiliser :

« Je suis en avance sur mon horaire. » « C'est le bon moment. »

No. 5 : Chu parqué ben loin.

Oui, vous savez stationner, mais c'est toujours difficile de trouver l'entrée du magasin et il vous faut chercher et tourner en rond très souvent.

Stationner ou garer sont deux propositions honnêtes.

No. 6 : C'est une vraie star !

Peut-on être une mauvaise star ?

Le mot « star » se traduisant par « étoile » permet de donner un éclairage différent et plus heureux à une vedette, chanteuse, danseuse ou comédienne. Mais peut-on dire d'un homme qu'il est un vrai star ? Ah Non ! Alors, si on veut souligner son talent, aurait-on quelques mots possibles ?

Je vous laisse trouver la solution.

Voilà ma dernière cueillette.