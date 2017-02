Agrandissement de 10 000 pieds carrés : SOS Dépannage inaugure l'aile Bessette

En s'adressant aux médias il y a quelques jours, le directeur général et fondateur de SOS Dépannage, Norman Dunn, était partagé entre deux sentiments aux antipodes. Primo, il a évoqué la fierté de boucler la boucle au terme d'un marathon de travaux de plusieurs mois ayant permis d'accroître de 10 000 pieds carrés la superficie de l'organisme sans but lucratif (OSBL). Et secundo, il a concédé que la pauvreté frappe de plus en plus de citoyens dans la région.

«Ce qui est important pour nous, c'est de sortir les gens de l'aide sociale. On le fait une personne à la fois. [...] Aujourd'hui, avec 50 employés et 120 bénévoles, je n'en reviens pas, a dit celui qui est à la barre de l'OSBL depuis 32 ans. Quand je regarde la grosseur [de l'équipe], je suis impressionné. D'un autre côté, je suis triste parce que j'aimerais mieux qu'on ferme parce que la population n'a plus besoin de nous.»

En fait, SOS Dépannage en est à sa deuxième expansion en moins de dix ans. Ceci en raison de l'accroissement rapide des activités de l'organisme, qui regroupe la banque alimentaire ainsi que deux entreprises d'économie sociale, soit le Café des trois pommiers et le Magasin général. Les profits générés par celles-ci sont injectés dans l'achat de denrées. «Lors de la construction de la section en 2009, on pensait qu'en ajoutant 10 000 pieds carrés, on plafonnerait pour 25 ans. Mais ce n'est pas le cas», a fait valoir le président du conseil d'administration de l'OSBL, Sylvain Larivière.

Par Granby, pour Granby

Le coup d'envoi du projet avoisinant le million de dollars a été fait le 10 mai 2016, pour se terminer près de six mois plus tard. Une foule d'entrepreneurs locaux ont travaillé de concert pour mener l'initiative à bon port. «Pour nous, c'était incontournable que le projet soit fait par des gens de Granby, pour des gens de Granby», a réitéré M. Larivière en marge du point de presse.

De son côté, la Ville a contribué au projet en vendant la parcelle de terrain à l'arrière du vaste bâtiment de la rue Matton pour la somme symbolique d'un dollar. Cet agrandissement a entre autres permis d'accroître l'aire de triage et d'entreposage des articles, puis celle du magasin. De fait, l'OSBL n'aura plus recours à des hangars externes, réduisant ainsi ses coûts de fonctionnement. À cela se greffe un débarcadère tout neuf pour la réception des dons, servant aussi de quai de chargement. Près de 30% de la superficie ajoutée est réservée à de nouveaux réfrigérateurs et congélateurs, notamment destinés au projet de récupération d'aliments en épiceries. Rappelons qu'en plus des citoyens en situation précaire, 43 organismes s'approvisionnent à la banque alimentaire granbyenne.

«Un cadeau du ciel»

Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation a octroyé une subvention de 200 000$ à SOS Dépannage par le biais du Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC). Le PIEC dispose d'une enveloppe de 20 millions de dollars, répartie sur cinq ans (2015-2020).

Or, boucler le budget de cet ambitieux projet n'aurait pas été possible sans la contribution d'André Bessette. À son décès en juin 2014, le généreux philanthrope granbyen a légué 300 000$ à l'OSBL, avait dévoilé Le Plus en octobre de la même année. « On peut dire qu'André sera présent dans la vie de plusieurs personnes, grâce à sa générosité, avait alors confié au journal la cousine de M. Bessette, Cécile Fournier-Demers. Disons-lui merci. » Une grande partie de la somme restante provient des profits des deux entreprises d'économie sociale (café et magasin).