Fondation pierre jules crevier: 30 ans au service des étudiants et des aînés

Karine Blanchard

(Granby) Offrir un coup de pouce financier aux étudiants et prendre le temps d'accompagner les aînés. Voilà les missions qui se perpétuent à la Fondation Pierre Jules Crevier qui célèbre son 30e anniversaire. Plus de 3 millions de dollars ont été offerts en bourses et en services à ce jour dans la région. L'héritage et la générosité du fondateur ont d'ailleurs été soulignés à l'occasion d'un rassemblement regroupant membres et bénévoles.