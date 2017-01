Les couleurs de l'année!

Chaque année, l'entreprise Pantone (LA référence mondiale côté couleurs) dévoile la couleur tendance. En 2017, c'est le Greenery #15-0343 qui remporte la palme. Il s'agit d'un jaune-vert épicé qui rappelle le printemps.

Exceptionnellement, l'année dernière nous avons eu droit à deux teintes complémentaires soit le Rose Quartz et le Serenity. La première était un rose pâle tel un ciel rosé par le soleil et la deuxième, un bleu-mauve rappelant aussi le ciel. Toutes deux étaient à la fois douces et célestes et procuraient un sentiment réconfortant et apaisant. Ces couleurs n'ont toutefois pas été très présentes au cours de l'année. Cela prend parfois jusqu'à un an avant qu'une tendance s'installe. Parfois elles ne sortent tout simplement pas, car peu d'acheteurs et de gestionnaires d'entreprises dans l'industrie de la mode, du meuble et du design croient que celles-ci vont plaire à leur clientèle.

Pour ceux qui veulent prendre de l'avance tout en étant «tendances», vous pouvez choisir le Greenery!

Voici quelques couleurs à combiner avec celle-ci, selon Tollens (créateur de couleurs en France depuis 1748): Surf Spray 14-4807, Green Olive 17-0535, Aspen Green 17-0215, Jolly Green 18-6030, Dazzling Blue 18-3949, Teal 17-4919.

Parallèlement à Pantone, la très connue compagnie de peinture Benjamin Moore proclame aussi une couleur tendance chaque année. En

2016, elle avait suggéré le Blanc QC-117. Et comme plusieurs l'ont constaté, cela a connu un grand succès.

Pour 2017, Benjamin Moore a une fois de plus misé sur une couleur qui risque fort d'être très populaire. Elle se nomme Clématis (Shadow) 2117-30. Il s'agit d'un ton aubergine très riche en pigment. Ce choix a été influencé par diverses oeuvres d'art et les tendances mondiales. Clématis s'agencera à merveille avec le blanc de 2016 ainsi que plusieurs autres blancs, prunes, roses et jaunes. Mais pour être plus précis, voici les numéros et noms de la palette officiellement proposée: Blanc Craie 2126-70, Nuage Voilé OC-25, Iceberg 2122-50, Souhait AF-680, Porcelaine 2113-60, Lundi Brumeux 2112-50, Rose Bénédicte 2093-70, Amulette AF-365, Bayou 2107-50, Voile de Mystère 2114-40, Étrusque AF-355, Étoile de Mer 2123-30, Vert de Bruine 2118-40, Gris Antique HC-160, Avocatier 2144-10, Bourgogne Foncé 2075-10, Palomino 2096-30, Gris Monsieur 2062-20, Festivités AF-300, Salamandre 2050-10, Ombre de Nuit 2116-10 et, enfin, Pureté d'Ébène 2132-20.

Seul l'avenir nous confirmera qui, de Pantone ou de Benjamin Moore, aura eu le meilleur flair. Selon moi, les suggestions de Benjamin Moore seront les plus populaires. Mais une chose est certaine: dans les deux cas, vous serez dans les tendances!

Pour visionner les palettes officielles de couleurs de Pantone et de Benjamin Moore, veuillez vous rendre sur l'onglet «Chronique» du site Atmosferedeco.ca

Bonne déco!