Croque & Minette: des jouets mignons à croquer !

La Voix de l'Est

Aux couleurs vives et aux formes aussi amusantes qu'appétissantes, les attache-suce et les jouets de dentition de Croque & Minette sont vendus sur la plateforme Etsy.

En novembre, la jeune maman de

25 ans a fondé Croque & Minette, une entreprise spécialisée dans les jouets de dentition personnalisés pour bébés. « J'en faisais déjà pour des amis qui ont des enfants, raconte-t-elle. Mais c'est quand ma fille, qui avait à peu près un mois, a commencé à se mettre plein d'objets dans la bouche et à mâchouiller tout ce sur quoi elle mettait la main que j'ai eu le déclic de partir ma compagnie. »

Ça tombait bien. La jeune femme souhaitait prendre un temps de recul durant son congé de maternité pour réfléchir à son avenir professionnel. « Depuis la fin du secondaire, je me demandais quoi faire de ma vie. J'ai zigzagué pas mal et je trouvais ça difficile de ne pas savoir quoi faire, confie celle qui caressait le rêve de devenir son propre patron. Je me suis dit que je profiterais de mon congé de maternité pour y réfléchir. »

Maintenant, elle ne doute plus. Le fait de pouvoir de travailler chez elle avec bébé et de pouvoir laisser libre cours à sa créativité pèse lourd dans la balance. « J'ai du plaisir à concevoir mes créations ! La petite se couche le soir et je pars ! » lance-t-elle avec enthousiasme.

Avant de trouver sa voie, la Waterloise a toutefois emprunté des chemins qui lui ont apporté des connaissances fort utiles à sa nouvelle vie d'entrepreneure. Après avoir exploré sa créativité dans une formation en coiffure, la jeune maman s'est tournée vers la comptabilité. Jusqu'au moment d'entamer son congé de maternité, elle travaillait dans une institution financière.

Aux couleurs vives et aux formes aussi amusantes qu'appétissantes, les attache-suce et les jouets de dentition de Croque & Minette sont vendus sur la plateforme Etsy (shop/croqueetminette). Il est aussi possible de commander un jeu de billes pour offrir un cadeau personnalisé à un poupon de son entourage.

Le bouche-à-oreille fait déjà son effet, se réjouit l'artisane, qui choisit soigneusement les billes et personnages de silicone alimentaire auprès de plusieurs distributeurs canadiens et québécois.

« J'essaie de trouver des formes spécifiques et uniques, explique Mme Blanchette. Je m'assure que mes fournisseurs ont les certifications nécessaires, afin que les produits soient sans phtalates, sans PVC, sans cadmium, sans plomb et sans BPA. »

Ce faisant, les jouets sont sans danger pour les nourrissons, s'ils sont lavés à la main avec un savon doux.

Projets

Bien que son entreprise en soit encore à ses balbutiements, Annik Blanchette a bien d'autres projets en tête pour Croque & Minette. Si pour l'instant ses créations ne sont disponibles qu'en ligne, elle souhaite un jour se tailler une place en boutique. Elle espère également que sa compagnie grandisse suffisamment pour avoir des employés sous sa gouverne, un jour.

À plus court terme, la jeune maman envisage de lancer d'autres produits de dentition pour bébés, histoire d'agrandir la famille.