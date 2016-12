Du bonheur à l'amour

(Granby) Après avoir chanté le bonheur, voilà que le capitaine von Trapp et la belle Maria se préparent à chanter l'amour. À l'aube de la St-Valentin, Jacques Bouchard et Myriam Herman - de la distribution granbyenne de La Mélodie du Bonheur - donneront une deuxième vie à leurs personnages respectifs dans un spectacle né d'un coup de foudre artistique.

« Jacques est un cadeau, poursuit Myriam. Il m'a donné la flamme pour me battre. J'avais un peu perdu la drive, moi qui suis une vraie Nitro ! Là, je suis partie ! J'ai des ailes. Je vends un show, une cause (voir autre texte) et j'ai mon diamant à polir ! »

Réunis par la passion de la musique, les deux chanteurs ont donc décidé de faire revivre le capitaine von Trapp et Maria pour la St-Valentin. Maria et le capitaine chantent l'amour sera présenté le samedi 11 février, à 20 h, à l'église St.George de Granby. Au programme : de l'opéra, de la pop, en français, en anglais et en italien. En solo et en duo.

« J'ai la voix de mon coeur ! », lance celui qui dit être motivé à mener le duo le plus loin possible. Lui qui n'avait jamais suivi de cours de chant auparavant.

Dans le processus de production de La Mélodie du Bonheur, M. Bouchard a dû, à un certain moment, s'ouvrir à ses camarades sur sa réalité. Pour lui, rendre une émotion, s'abandonner à un sentiment, demandait beaucoup de travail. Une déclaration qui a permis à Myriam, entre autres, de comprendre bien des choses. « Je me suis dit 'Ah, c'est ça ! ' », lance-

« Jacques a une grande qualité vocale, insiste Myriam Herman, soprano à l'Opéra de Montréal. Quand j'ai écouté ce qu'il avait enregistré, ça a fait Wow ! Un grand coup de foudre. Je me suis dit 'Oh my God : j'ai un diamant entre les mains ! Il ne reste qu'à le polir'. »

Avec le spectacle Maria et le capitaine chantent l'amour, Myriam Herman souhaitait soutenir une cause, mais laquelle ? C'est à ce moment que son collègue Jacques l'a regardée en lui disant : 'Je l'ai la cause : je suis la cause ! »

« Évidemment ! , lance-t-elle. Je l'avais en pleine face et je ne la voyais pas ! »

Cette cause, c'est l'autisme. Comme Jacques Bouchard est atteint du syndrome d'Asperger et que le neveu et la nièce de Myriam sont tous deux aux prises avec le spectre de l'autisme, il n'en fallait pas plus au duo pour l'adopter.

Lors du spectacle du 11 février, une partie des profits sera donc remise à la Fondation Véro et Louis qui souhaite offrir un milieu de vie sécuritaire et stimulant à des adultes autistes âgés de 21 ans et plus.

C'est Guylaine Guay, l'humoriste, conférencière et auteure du livre Deux garçons à la mère, qui agit à titre de marraine de cette Fondation lancée en avril dernier par Véronique Cloutier et Louis Morissette. Mme Tremblay est la maman de deux enfants autistes, Léo 15 ans et Clovis, 13 ans.

« Je l'ai dit à la dame à la Fondation : nous, on est partis pour plusieurs années, alors on peut vous aider pendant longtemps ! », a souligné

M. Bouchard.