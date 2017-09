L'Heure bleue en tournage lors du dernier marché public

(Granby) L'équipe de L'Heure bleue profitera des festivités entourant le dernier marché public de Cowansville de la saison pour y tourner quelques scènes et proposer une séance de signatures et de prises de photos avec les comédiens.

L'événement se tiendra le mardi 3 octobre au parc Davignon, sous le thème de l'Oktoberfest.

Une prestation musicale du trio Soulwood, des dégustations de bières, de thés, de cafés et de produits locaux, des séances de yoga et une démonstration de menuiserie avec outils et techniques d'antan sont notamment au programme.

Un repas composé à 100 % d'ingrédients locaux et préparés par deux restaurateurs de Cowansville, Bon et L'Archipel, sera servi.