Les arts express

Les amateurs de musique celtique seront choyés dès ce week-end, avec le début du Festival des harmonies celtiques.

« Cette année, le festival nous présente des artistes d'Irlande, de Bretagne, du Cap-Breton, du Vermont, de l'Estrie et de la région métropolitaine. En plus des concerts, le festival offre des ateliers et des sessions de musique ouvertes au public », laissent savoir les organisateurs. La majorité des spectacles ont lieu à Knowlton, mais quelques-uns se tiennent dans les environs, à Mansonville, Bromont et Waterloo.

Le festival se déroule du 30 septembre au 8 octobre, en compagnie notamment de Niamh Parsons, Dave Gossage et Richard Wood.

Pour consulter la programmation complète de l'événement et réserver des billets, on visite le www.harmoniesceltiques.ca ou on compose le 450-292-3456, poste 228.