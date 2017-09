Une Granbyenne séduit les juges à La Voix junior

Son interprétation de la chanson Where Is The Love, des Black Eyed Peas, a conquis tous les coachs, qui ont craqué pour son naturel et son dynamisme.

Avant de se lancer, Sydney a eu droit à toute une surprise: un mot d'encouragement de Will.i.am, célèbre chanteur du groupe. La jeune fille rappera dans l'équipe de Marie-Mai.