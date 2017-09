Envie de sortir?

La Voix de l'Est

Sutton Jazz bat son plein jusqu'au 8 octobre. Toute la programmation est disponible au www.suttonjazz.com.

Le festival Saint-Paul-d'Abbotsford dans tous ses arts bat son plein tout le week-end. Toute la programmation est disponible au www.saintpauldabbotsford.qc.ca/loisirs-et-culture/festival/

Brigitte Boisjoli et David Thibault présentent le spectacle Sur la route du Tennessee, qui revisite le répertoire des plus grands, dont Patsy Cline, Elvis Presley, Johnny Cash et plusieurs autres, ce samedi 23 septembre au Palace de Granby. Billetterie : www.ovation.qc.ca.

Le Théâtre des Tournesols de Cowansville accueille le spectacle hommage à Foreigner et Journey ce samedi 23 septembre. Billetterie : www.theatredestournesols.com.

L'harmoniciste-chanteur Guy Bélanger est de retour avec son spectacle Traces & Scars, qui s'arrêtera ce samedi 23 septembre au Centre culturel St-John de Bromont. Billets disponibles au www.centreculturelstjohn.com.

Le groupe Inus Aso présente un hommage à Bob Marley ce samedi 23 septembre au Cabaret Eastman. On se procure des billets au www.cabareteastman.com.

Le duo de violoncellistes Noémie Raymond-Friset et Vincent Bergeron interpréteront des oeuvres de différentes époques ce dimanche 24 septembre à 11 h au Musée Bruck de Cowansville. Billets disponibles sur lepointdevente.com.

Arts visuels

La Galerie Art Libre de Sutton présente sa nouvelle exposition collective, Détours.

Constance Morgan et Caroline Brousseau présentent leur exposition Libertés au Centre d'art de Dunham.

Boréart présente l'exposition annuelle de ses membres jusqu'au 1er octobre.

La Galerie Arts Sutton présente l'exposition Espaces perçus de l'artiste Suzanne Ferland jusqu'au 1er octobre.

La Galerie Arts Plus de Sutton présente l'exposition Tandem Papier des artistes Louise Bellier et Michel Dupont jusqu'au 1er octobre.

Le 17e Nature et création se tient au Vignoble des Côtes d'Ardoise de Dunham jusqu'au 22 octobre.

Francine Potvin présente son exposition Bestiaire sans queue ni tête à la Galerie Paige Knight du Musée Missisquoi à Stanbridge East. L'exposition se poursuivra jusqu'au 8 octobre, tous les jours de 11 h à 16 h 30.

Jusqu'au 24 septembre au local 207 du Centre culturel France-Arbour de Granby, la galerie montréalaise Lydia Monaro présente une exposition collective des artistes Sylvain Tremblay, Dina Podolsky, Victoria Block, John Eaton, Claude Gauthier, Liane Abrieu, Pierre Chénier, Alfredo Brusorio et autres.

Jusqu'au 28 octobre, le Musée Bruck présente l'exposition collective sur le thème Blanc et noir.

Du 17 septembre au 17 décembre, le photographe sherbrookois Guy Tremblay présente son exposition Résistance au Centre culturel Yvonne L. Bombardier de Valcourt.

Humour

Guy Nantel s'arrêtera au Théâtre des Tournesols de Cowansville le vendredi 29 septembre avec son spectacle Nos droits et libertés. Pour des billets : www.theatredestournesols.com.

Lemire et Verville seront en rodage à la Maison de la culture de Waterloo le vendredi 29 septembre. Billets en vente au www.mcwaterloo.com.

Jeunesse

Bill Bestiole est en spectacle au Palace de Granby ce dimanche 24 septembre à 14 h dans le cadre de la Série des Shows Choux (5-12 ans). Pour des billets : www.ovation.qc.ca.

Autres

Réjean Lefrançois et Marie-Josée Longchamps présente le spectacle musical En passant par Rue des Pignons ce samedi 23 septembre au Théâtre Juste pour rire Bromont. Pour des billets : www.theatrebromont.com.

Une trentaine d'artistes et artisans des Cantons-de-l'Est seront au pavillon Roger-Bédard, à Granby, ce samedi 23 septembre de 10 h à 18 h pour le marché éphémère Etsy : Fait au Québec.