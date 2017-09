 Journées de la culture: un melting pot d'activités dans Brome-Missisquoi 

(Lac-Brome) Les diverses municipalités de la MRC Brome-Missisquoi ont dévoilé leur programmation des Journées de la culture, jeudi avant-midi au Théâtre Lac-Brome. Et vraiment, il y en aura pour tous les goûts et toutes les tranches d'âge.

Lac-Brome fait cette année un tournant jeunesse en proposant une activité qui s'adresse spécialement aux ados. Il s'agit d'un atelier participatif de graffiti animé par l'artiste Nicolas Lareau, qui a peint la fresque du skatepark municipal.

La galerie Hors-cadre présente également une brochette d'activités durant les trois jours de l'événement, les 29 et 30 septembre ainsi que le 1er octobre.

Bromont a adopté la thématique du patrimoine pour construire sa programmation 2017, notamment avec un grand défilé, tandis que Sutton a tricoté autour du thème des paysages. Deux conférences seront notamment présentées en partenariat avec des organismes du milieu, et l'oeuvre d'art spécialement conçue pour le chalet des sports du parc Goyette-Hill sera dévoilée le samedi midi.

Intitulée Appalaches, la création colorée a été fabriquée par l'artiste bedfordoise Louise deLorme, et ses « reliefs se rythment selon l'orientation du soleil, intégrant des jeux d'ombres et de lumières qui se modifient sans cesse », est-il écrit dans un communiqué.

Dunham propose quant à elle trois activités, dont l'originale « Faux-monnayeurs d'un jour », autour du projet Dollars Dunham de l'artiste Bernice Sorge. Les participants pourront ainsi en apprendre davantage sur le plus grand réseau de contrefaçon en Amérique du Nord, qui se cachait, il y a 150 ans, sur le chemin Hudon.

Cowansville fera entre autres découvrir ses 20 trésors culturels, et 13 artistes de la municipalité ouvriront les portes de leur atelier dans le cadre du Circuit court sur les arts, un genre de petit « Tour des arts » exclusivement cowansvillois.

Pour sa part, Farnham a décidé de concentrer ses activités dans la journée du samedi avec notamment la compagnie Danse to Go, qui présente de courtes chorégraphies inspirées de l'univers maraîcher et culinaire. Elle a été en tournée un peu partout au Canada, et s'arrêtera au Marché public de la Station Gourmande de 10 h à midi, le 30 septembre.

Les programmations détaillées sont disponibles au www.journeesdelaculture.qc.ca. À noter que toutes les activités proposées sont gratuites.