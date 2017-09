Les arts en bref

La 26e exposition d'antiquités d'Eastman débute ce vendredi à La Grillade, à Granby, pour une quatrième année consécutive. Et cette année, quelques gros noms du milieu seront de la partie, pour le plus grand plaisir des amateurs.

« G & M Bourguet, Michel Prince et Peter Baker seront avec nous cette année, ainsi que Denis Dusseault, un grand collectionneur au Québec », laisse savoir l'organisateur, Michel Quintal.

Pour une quatrième année consécutive, c'est Alain Lemaire, président du conseil de Cascades, qui est le porte-parole.

« Il est arrivé avec nous quand on a déménagé à Granby. On est très chanceux de l'avoir parce qu'en plus d'être un grand homme d'affaires, il est aussi un grand passionné d'antiquités », dit M. Quintal.

Entre 2000 et 3000 visiteurs sont attendus d'ici dimanche à l'érablière La Grillade. Cinquante exposants, dont une douzaine de nouveaux, seront sur place pour ce qui est qualifié comme la plus belle et la plus grosse exposition d'antiquités au Québec.

On peut se procurer des billets et plus d'informations au www.expoantiquites.com Marie-Ève Lambert