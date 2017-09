L'Académie disponible dans 3 semaines sur le Club Illico

C'est le 11 octobre, sur le Club Illico, qu'on pourra enfin découvrir l'univers d'Agathe, Marie et Wendy, les trois protagonistes de L'Académie , série pour ados écrite par Sarah-Maude Beauchesne et dont la bande-annonce a été dévoilée mercredi.

Rappelons que l'action de L'Académie se déroule dans un pensionnat féminin.

Après un été catastrophique sur le plan sentimental, les trois protagonistes, Agathe (Léa Roy), Marie (Juliette Gosselin) et Wendy (Sabrina Bégin Tejeda), décident de mettre une croix sur la romance pour toute la durée de leur dernière année de secondaire. « Mais ça ne s'avérera pas aussi facile que prévu puisque 13 garçons font leur entrée au pensionnat dans le cadre d'un projet-pilote d'école mixte », indiquait l'auteure à La Voix de l'Est en décembre dernier.

Réalisée par Marie-Claude Blouin (Le Chalet) et produite par Passez Go (Le Chalet également), la série a été tournée durant l'été à l'Abbaye d'Oka et met aussi en vedette Marianne Fortier, Rémi Goulet, Antoine Pilon et Antoine Desrochers.