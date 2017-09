 François-Étienne Paré pour ouvrir la 5e saison du Labo d'impro 

L'invité est une figure importante de l'improvisation au Québec. Non seulement cumule-t-il une dizaine d'années en tant que joueur à la LNI et a-t-il remporté de nombreux prix, dont ceux de Champion compteur et d'Étoile de la saison, mais il est également l'actuel directeur artistique de la LNI et anime Le National d'impro 2017 à Télé-Québec.

La soirée se déroulera au Café de la Brûlerie à compter de 20 h. À noter qu'à la différence des autres ligues d'improvisation classiques, celle du Labo d'impro ne comprend pas d'équipes, pas d'arbitre et pas de règles afin de laisser libre cours à l'imagination des joueurs.

Les billets sont en vente à la porte au coût de 5 $. Pour plus d'informations, visiter la page Facebook de la ligue (facebook.com/labodimpro/).