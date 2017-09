Johanne Blouin en mode Noël

« C'est avec une grande joie et un grand plaisir que je vais faire partie de ce merveilleux concert. Il y avait des pièces que je ne connaissais pas. Je pense que ça va être assez grandiose », a lancé l'invitée spéciale lors du lancement tenu jeudi dans le foyer du Palace.

« C'est d'abord et avant tout pour la cause de la fondation, évidemment, que nous sommes là. Et aussi pour le plaisir et l'exultation de pouvoir chanter avec une chorale d'au-delà de 150 voix et plus de 60 musiciens. C'est quelque chose qui n'arrive vraiment pas souvent dans une carrière », a ajouté la récipiendaire de quatre Félix de l'ADISQ et de trois disques platine.

L'organisation annonce la participation de 170 choristes - provenant du Choeur de la Fondation, du Choeur Gardenjoie ainsi que des ensembles La voix des vents et les petits chanteurs de Granby. L'Harmonie de Granby et l'Orchestre de Chambre de Granby enverront aussi un total de 65 musiciens.

Quatre tableaux

Par ailleurs, le directeur artistique du concert, Placide Rodrigue, préparera quatre tableaux musicaux, intitulés Joie, Ciné-cadeau, Réflexion et Paix. Le chef André Gauthier promet de grands classiques du répertoire de Noël ainsi que de la musique de film, dont des pièces tirées de La Reige des neiges et de Maman, j'ai raté l'avion.

Présenté par Desjardins, l'événement se déroulera sous la présidence d'honneur d'Eddy Savoie, fondateur et président du conseil d'administration des Résidences Soleil, pour une neuvième année.

Polysomnographie

En raison des travaux en cours à l'église Notre-Dame, le concert a dû être déplacé du côté du Palace. Bon an mal an, le spectacle génère en moyenne 70 000 $ en bénéfices nets.

« Nous sommes très heureux d'annoncer que la somme amassée au concert de cette année sera dédiée conjointement à un projet de polysomnographie (polygraphie du sommeil) et au département d'oncologie, plus spécifiquement pour le confort des patients en traitement », a révélé la directrice générale de la Fondation du CHG, Suzanne Surette.

« Au cours des prochaines semaines, nous pourrons développer davantage sur le projet de polysomnographie. Grosso modo, ce sont des tests de dépistage de troubles du sommeil, qui touchent les adultes et les enfants à plusieurs niveaux. »

Les quelque 1800 billets disponibles sont déjà en vente à la billetterie du Palace et sur le site web de la Fondation du CHG.