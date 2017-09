 Les Cantons-de-l'Est se joignent à la journée Etsy: Fait au québec 

La Voix de l'Est

Cette journée-là, neuf villes du Québec tiendront simultanément des marchés éphémères où l'art local et le fait main seront à l'honneur.

À Granby, une trentaine d'artistes et d'artisans seront réunis au pavillon Roger-Bédard, situé au 230, rue Drummond, de 10 h à 18 h.

« La moitié d'entre eux étaient présents à notre Salon Printemps, et l'autre moitié sont nouveaux », laisse savoir la capitaine de l'équipe Etsy Cantons-de-l'Est, Vera Stroebele, elle-même joaillière/bijoutière.

On pourra se procurer à peu près de tout lors de cette journée : boîtes à lunch, produits de soins corporels, peinture, tricot, céramique, terrariums, bijoux de toutes sortes et autres créations 100 % locales, énumère succinctement Mme Stroebele.

Etsy : Fait au Québec est le volet québécois de l'événement pancanadien Etsy : Fait au Canada, auquel participent 39 communautés à travers le pays.

Après l'édition de 2014, la mouture québécoise du happening artisanal a adopté le nom de Etsy : Fait au Québec pour « représenter l'unicité de la culture et des créateurs québécois ».

Rappelons qu'Etsy est une plateforme mondiale de commerce en ligne où on ne trouve que des articles faits à la main, des objets vintage et des fournitures créatives.