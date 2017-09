Sutton Jazz: le doux automne de ses 16 ans

De ce lot, pas moins de 24 prestations seront offertes gratuitement au Mont Sutton, à La Rumeur affamée et dans les restaurants, dont la nouveauté du Cafetier, son 5 à 7 « Jazz & Art en direct », le jeudi 21 septembre prochain. « On voulait mélanger la musique et les arts visuels, qui sont très présents à Sutton, fait valoir Andréanne Larouche. Ça se fait souvent ailleurs et c'est très populaire. »

C'est la peintre Isabelle Daval, de la galerie Hors-Cadre à Knowlton, ainsi que l'artiste multidisciplinaire d'Abercorn Normand Bleau qui créeront une toile en direct. Comme par l'année passée, quatre spectacles payants seront présentés à la salle Alec & Gérard Pelletier les samedis soir.

Le concert d'ouverture se déroulera le 16 septembre avec Jean Vanasse Quartet et son invité spécial, François Bourrassa. Dave Turner & Earthtones suivront le 23 septembre, Rémi Bolduc Jazz Ensemble donnera un hommage à Oscar Peterson le 30 septembre, tandis que la pianiste Marianne Trudel et sa formation Trifolia clôtureront l'édition 2017 le 7 octobre.

Programmation complète et billets disponibles au www.suttonjazz.com.