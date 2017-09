« Je suis déçu qu'il n'y ait pas eu plus de monde, avoue d'emblée l'organisateur de l'événement, Jean Bruneau. Mais je crois, à voir mon téléphone aller, que c'est un succès sur les réseaux sociaux. Les photos prises ont été beaucoup aimées et partagées. »

Un bilan sera dressé au cours des prochains jours. L'emplacement, le fait que les chaises n'étaient pas permises, le froid et la pluie ont-ils éloigné d'éventuels spectateurs ? M. Bruneau reste toutefois persuadé que si la météo avait été aussi favorable que dimanche, le succès aurait été au rendez-vous.

Rappelons que ces spectacles qui se tenaient ces dernières années sur le parvis de l'église Notre-Dame à Granby ont déménagé momentanément cet été en raison du chantier­ en cours à l'église.

Le premier, avec Madmoiselle et Connection Lost, s'est déroulé au Palace de Granby en raison des risques de pluie. Les deux autres, VioleTT Pi et Wildfire, vendredi, et le groupe-hommage à Cold Play, The Politiks, et le duo Pierre-André Ducharme et Audrey Charbonneau­, samedi, ont eu lieu sur la scène installée dans la cour du Loft Impérial.

« À entendre les commentaires, il y en a qui préfèrent là que sur le perron de l'église, note Jean Bruneau. Sur le perron, ça coule bien. L'autre endroit est plus underground, industriel. Il y a du potentiel à cet endroit-là. Il y avait une belle ambiance. Le monde qui était là était bien satisfait. Les vrais de vrais étaient là. » La soirée de samedi a été la plus populaire, mais la cour intérieure était loin d'être pleine.

Si le propriétaire des lieux est d'accord et que les travaux à l'église Notre-Dame ne sont pas terminés, Jean Bruneau aimerait y tenir à nouveau l'événement en 2018.

« Dans l'ensemble, avec le travail accompli par mon équipe, on a donné le maximum dans les conditions­ », dit-il.