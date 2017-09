Les arts en bref

La Voix de l'Est

Il est possible de voter jusqu'au 22 septembre en se rendant au www.concoursmusika.com .

Des 49 vidéos soumises au total, les 12 qui auront récolté le plus de votes se rendront en finale, le 12 octobre à l'Astral. Le gagnant du concours se méritera un stage de deux semaines en résidence au Banff Centre ainsi qu'une prestation lors d'un des festivals présentés par Evenko ou Spectra.

Après l'immense succès de sa chanson Fou, qui s'est retrouvée numéro 1 du palmarès de l'ADISQ pendant 16 semaines, Andréanne A. Malette a lancé un deuxième extrait de son album à voir le jour en magasin le 27 octobre prochain.

Ici et ailleurs traite d'un autre thème qui lui tient à coeur. «La chanson parle de confiance en soi. De l'importance d'être soi-même et d'oser prendre sa place. De devenir la personne qu'on veut être en quittant le chemin prévu et en laissant des traces», exprime-t-elle par voie de communiqué.

«Je suis contente que la sortie concorde avec la rentrée scolaire. J'espère que cette chanson inspirera les jeunes à être fiers de ce qu'ils sont», mentionne-t-elle également.