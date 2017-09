Début modeste pour les Shows du parvis

La Voix de l'Est

Après avoir annoncé que le radar météo permettait la tenue du concert en plein air, vers 14h30, il a été décidé une vingtaine de minutes plus tard de déménager au Palace de Granby. Un toit sur la tête, environ 150 personnes seulement ont assisté au spectacle.

Vendredi, Wildfire pavera la voie du groupe VioleTT Pi. Samedi, c'est au tour de Pierre-André Ducharme et Audrey Charbonneau, en première partie, et de The Politiks, qui fera un hommage à Coldplay.