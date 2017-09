Tout pour plaire aux jeunes

(Granby) La Ville de Granby frappera-t-elle un coup de circuit ce samedi soir au stade Napoléon-Fontaine? Avec des groupes aussi populaires que Dead Obies, Alaclair Ensemble et Brown, on s'attend à ce que le #partydu2 attire une foule nombreuse... et jeune!

C'est d'ailleurs en pensant à eux que l'organisme Vie culturelle et communautaire de Granby a conçu ce spectacle à la belle étoile. Un sondage, réalisé l'an dernier sur les réseaux sociaux auprès des jeunes, avait révélé leur amour pour Dead Obies, les rois du post-rap au Québec.

Invitée à la fête, la formation - qui compte notamment le Granbyen Jean-François Ruel, alias Yes McCan parmi ses rangs - a accepté d'offrir un spectacle complet à ses fans.

Dead Obies sera précédé du trio Brown et d'Alaclair Ensemble, qui roule sa bosse depuis 2010 sur la scène musicale.

Postrigodon

Jamais à court d'imagination, Alaclair Ensemble décrit sa musique comme du «postrigodon bas-canadien». Certains parleront plutôt de rap en franglais. Peu importe, la formule fonctionne.

Les minces - c'est ainsi que la formation interpelle affectueusement ses admirateurs - sont nombreux à triper fort sur leurs chansons accrocheuses et souvent teintées d'humour.

Alaclair Ensemble, c'est Eman, Ogden, Maybe Watson, Claude Bégin, Vlooper et KENLo, à qui La Voix de l'Est a parlé dernièrement.

Si le Québec les a adoptés, leur première «vraie» tournée en Europe s'est aussi déroulée au-delà de leurs espérances, dit-il. «On a plus de fans en Europe qu'ici. Parce que le channel circule plus vite là-bas et parce qu'il y a une réalité plus urbaine aussi.»

«Chaque show est différent»

Ici, ailleurs, grosse foule, petit public, spectacle en salle ou en plein air... KNLo ne s'enfarge pas dans les détails et apprécie simplement le fait de se produire sur scène.

«Chaque show est différent; il n'y a pas vraiment de gradation possible. On a juste beaucoup de gratitude là-dedans», dit-il.

Pour leur prestation au stade Napoléon-Fontaine, les gars du groupe préfèrent se laisser de la latitude. «On ne sait pas encore tout à fait ce qu'on va faire. On va s'adapter sur place à la foule et à son énergie», affirme le musicien.

Il y aura beaucoup de hip-hop, bien sûr, mais pas seulement. KENLo parle aussi de reggae, de dance hall, de jazz, de soul, de funky...

Selon lui, les spectacles d'Alaclair Ensemble sont un lieu de rencontres multigénérationnelles. Mais on n'a certainement pas affaire ici à un «show de chaise». «On sue!», lance sans détour le rappeur.

Parfait pour réchauffer la foule pour l'arrivée de Dead Obies...