Journée familiale au Palace de Granby

La Voix de l'Est

Une visite de la salle de spectacles avec un technicien sera proposée, et il sera même possible pour les jeunes de manipuler les équipements techniques et de simuler la préparation de la scène pour une représentation.

Un atelier de théâtre sera également offert par Joakim Lamoureux. Un coin lecture et jeux de société sera en outre aménagé. Plusieurs autres surprises seront dévoilées sur place.

L'activité est gratuite pour tous. Pour plus de détails concernant la journée ou la programmation des Shows choux, visiter la page Facebook du Palace ou son site Internet.