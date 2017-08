Frelighsburg devient Sommerdale

(Frelighsburg) Après Forestville, sur la Côte-Nord, c'est au tour du village de Frelighsburg d'accueillir, depuis dimanche, l'imposante équipe de tournage de la série The Truth about the Harry Quebert Affair , réalisée par Jean-Jacques Annaud, l'homme derrière Le Nom de la Rose, Sept Jours au Tibet et Stalingrad , entre autres.

Pour ce faire, la petite municipalité s'est métamorphosée en celle de Sommerdale et le résultat peut paraître si convaincant qu'il peut porter à confusion. « Hier (dimanche), c'était drôle ; plusieurs personnes me disaient "bien voyons donc, on n'est pas déjà rendus au Maine ! " », raconte la gérante du dépanneur du village, Danièle Breton, sourire en coin.

À l'entrée de la municipalité, sur la route 213, un imposant « Welcome­ to Sommerland - Maine » pique déjà la curiosité. Un peu plus bas, au coeur du village, plusieurs bâtiments ont été transformés et d'autres détails accrochent l'oeil.

L'hôtel de ville est devenu le Sommerdale Town Hall, le Centre d'art s'est converti en la Sommerdale Elementary School, le salon de thé Bartlam sert de bureau de poste, juste en face la devanture du restaurant Lyvano s'est déguisée en magasin chasse et pêche et l'épicerie s'affiche maintenant comme un atelier de réparation de bateaux. Partout, des drapeaux américains flottent, des boîtes de vente de journaux - New York Watcher, World Chronicler, Portland Circular - sont disséminées ici et là, et les panneaux routiers indiquent la West 202 ou la East 17 et mènent aux villes de Gardiner, Whitefield et Jefferson, notamment. « Ça jase pas mal. Hier, on s'est amusés en groupe à se promener dans le village et à repérer tout ce qui avait changé », glisse Mme Breton.

Mais la pièce de résistance de toutes ces modifications demeure la construction du Clark's Diner, en face du Magasin général, qui a débuté il y a environ trois semaines. « Beaucoup pensaient qu'un nouveau restaurant allait ouvrir et ne comprenaient pas pourquoi on avait émis un permis en ce sens », rapporte le maire de Frelighsburg, Jean Lévesque.

C'est d'ailleurs à cet endroit que les prises de vue se faisaient, lundi après-midi, au moment du passage de La Voix de l'Est. Malheureusement, l'accès au plateau et à qui que ce soit nous a été interdit.