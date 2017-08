Hillary Clinton à Montréal le 23 octobre pour présenter son livre

Hillary Clinton sera de passage à Montréal, Toronto et Vancouver dans les prochains mois pour faire la promotion de son nouveau livre intitulé What Happened (Ça s'est passé comme ça en français).

Selon la maison d'édition Simon and Schuster, il s'agirait du livre le plus personnel de Hillary Clinton jusqu'à maintenant. Elle y décrit ses réflexions et ses sentiments vécus tout au long de la dernière campagne présidentielle américaine qui s'est conclue par sa défaite face à Donald Trump.

La tournée de promotion, qui inclut des discours dans 15 villes, est présentée comme un regard «profond et étonnement drôle» sur son parcours, le processus d'écriture du livre et ses projets pour l'avenir.

L'ancienne secrétaire d'État doit visiter Toronto au deuxième arrêt de sa tournée, le 28 septembre, au centre Enercare. Son passage à Montréal est prévu le 23 octobre au Palais des congrès. Elle sera également au Centre des congrès de Vancouver le 13 décembre.

La sortie du livre What Happened est annoncée pour le 12 septembre.

La version française, Ça s'est passé comme ça, publiée chez Fayard, est attendue le 20 septembre.