Pierre Guitard consacré au Festival de la chanson

(Granby) Pierre Guitard a prouvé qu'il était capable non seulement de se rendre en demi-finales en passant par le processus d'auditions et de se tailler une place en finale, mais qu'il était aussi capable de gagner cette étape ultime du concours.

« Je n'ai fait que mon travail, j'ai donné mon show en faisant ce que j'aime le plus, sur le reste, je n'avais pas de contrôle », a-t-il modestement dit à La Voix de l'Est quelques minutes après sa consécration. « Il y a trois ans, j'aurais vu le fait de gagner comme une finalité, alors qu'aujourd'hui, je sais très bien que s'enclenche un travail encore plus gros », a-t-il ajouté, lucide.

Rappelons que le Néo-Brunswickois avait fait le Festival en 2014 grâce à une première place au Gala de la chanson de Caraquet, qui lui donnait un laissez-passer pour les demi-finales. Il se sentait un imposteur, et son parcours s'était arrêté là. Il tenait à revenir à Granby pour prouver qu'il méritait sa place.

Il a cette fois été sacré grand lauréat du 49e Festival international de la chanson de Granby, vendredi soir, par un jury de près de 120 personnes de toutes les sphères de l'industrie.

Il repart donc avec une bourse de 38 000 $, la fabrication de 500 copies de son CD et la promotion avec 45 tours, une captation vidéo d'un de ses événements musicaux, un service de pistage radio, et une tournée rémunérée de 15 spectacles à travers le Québec­. Le tout d'une valeur de plus de 45 000 $.

L'auteur-compositeur-interprète de 24 ans n'est cependant pas le seul à être reparti avec des récompenses. Plus de 140 000 $ ont été distribués sous formes de bourses et de prix (voir encadré). La grosse majorité a été partagée entre Pierre Guitard et Nicolas Gémus, mais Marc-Antoine Beaudoin s'est tout de même sauvé avec le Prix de la presse Jacques Cossette et le Prix Coup de coeur Radarts, tandis que Lou-Adriane Cassidy est repartie avec le Prix de la Nuit émergente à Sudbury ainsi que le Prix Artisti. Le groupe Escabo a fait chou blanc.

Énormément de talents

S'il y a des années où on se doute bien de l'issue de la finale, ce n'aura pas été le cas en 2017. On aurait pu déterminer le gagnant à la courte paille. Chose certaine, tous les finalistes feront tôt ou tard carrière en musique tellement ce qu'ils ont déjà à présenter est d'un calibre fort enviable.

C'est le groupe Escabo qui a ouvert la soirée. Le quatuor de folk pop poétique avait performé lors de la quatrième soirée de demi-finales et avait réussi à soutirer le vote du public, ce qui lui avait donné son laissez-passer pour la finale.

Les quatre gars ont parti le bal avec leur réconfortante C'est pas compliqué, et dès les premiers instants on a à nouveau été séduit par la profondeur des textes, la richesse musicale et la maturité du band ; normal, les gars sont tous au début de la trentaine et sont les doyens de cette finale, me direz-vous. Dommage qu'ils aient fait chou blanc. Peut-être que le potentiel commercial n'est pas évident.

Nicolas Gémus a encore ébloui avec son folk acoustique introspectif et sa maturité dès les premières notes de sa première chanson - littéralement la première qu'il a écrite à 15 ans -, Girouette.

Les juges lui avaient souligné de pousser un peu plus sa voix, et il nous a semblé que l'auteur-compositeur-interprète des Îles-de-la-Madeleine les avait écoutés sur Ça pourrais-tu être pire, juste avant la très belle Bunker de tes bras.

C'est une Lou-Adriane Cassidy gênée par un virus qui est ensuite montée sur scène, et ça a paru à quelques reprises dans sa voix, surtout lors de ses fredonnements sur sa dernière chanson Ça va ça va.

Le plus jeune finaliste avec ses 19 ans, Marc-Antoine Beaudoin, nous avait ébloui avec sa maturité autant musicale que scénique­ en demi-finales ; il a répété en finale.

Pierre Guitard, le dernier à passer sur scène, a encore une fois prouvé qu'il avait travaillé très fort en se montrant le plus solide des cinq finalistes sur la scène vendredi soir.

« On est tellement fiers, il a travaillé tellement fort ! On essaie nous-mêmes de digérer la nouvelle », disaient ses parents à la fin de la soirée, Daniel et Raymonde­ Guitard, qui avaient fait les 8 heures de route dans la journée pour assister à la finale. Ç'aur­a valu la peine, comme on dit !

Pour ceux et celles qui voudraient entendre ou réentendre les prestations des cinq finalistes, sachez que la Grande finale sera rediffusée sur les ondes de Rouge FM dès 20 h ce dimanche soir.