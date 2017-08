Un beau party peu couru

Normalement, la soirée du jeudi réussit à rallier entre 10 000 et 12 000 festivaliers. Jeudi soir, ils étaient à peine plus de 4000, « gros max 5000 ».

« C'est décevant. C'est sûr que la drop de température n'a pas aidé. Mais qu'est-ce que tu veux faire? », réagissait Pierre Fortier après la première partie assurée par Cherry Chérie.

Les quatre gars de la formation rétro-trash-bonbon avaient donc la lourde tâche de réchauffer une foule peu nombreuse - surtout sur le parterre, où se trouvait à peine une poignée de spectateurs durant les premières mesures.

En plus des chansons figurant sur son premier album, L'appel de la bête, à commencer par la libératrice Je fais ce qu'il me plaît et la contagieuse Bouge, le quatuor nous a servi quelques nouveaux titres, dont la très rock n' roll Je te remplacerai par une Cadillac et Le Braconnier, le premier extrait de son album à venir en octobre, Adieu Veracruz - enregistré à Shefford, au Studio Ouïe-dire de Pierre Duchesne.

On nous a d'ailleurs annoncé que grâce à ce titre, le groupe, qui avait fait le Festival en 2014, avait été choisi comme Buzz du mois de septembre sur le réseau Énergie.

Au bout d'une heure, il faut croire que Cherry Chérie s'était bien acquitté de sa tâche puisqu'on avait un parterre un peu plus garni pour accueillir les 16 artistes qui allaient revisiter, en quatre tableaux, l'oeuvre de Charlebois : le psychédélique, le latino, le rock et l'humour.