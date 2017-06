La programmation estivale extérieure lancée... à l'intérieur

La Voix de l'Est La Voix de l'Est

Celui-ci s'est toutefois déroulé sur la scène du Palace, malgré le soleil, en raison des risques de mauvais temps. Une matinée chez Jean-Sébastien Bach était proposée avec l'Harmonie des saisons.

La soprano Hélène Brunet, Anne Thivierge à la flûte traverso, Éric Milnes au clavecin, et Mélisande Corriveau à la viole de gambe et au violoncelle ont interprété des extraits des cantates Café, Italienne et Mariage.

Le prochain concert extérieur aura lieu le lundi 26 juin avec Patrick Olafson, du quatuor Tocadéo, pour Les à-côtés du Palace.

Il amorcera sa prestation dès 19 h avec un tout nouveau spectacle où il raconte notamment des histoires d'amour en chanson. La Voix de l'Est