Des produits uniques en céramique

(Saint-Ignace-de-Stanbridge) L'incontournable de la céramique québécoise est de retour dans le hameau de Mystic pour la 14 e fois. Jusqu'au 3 juillet, il est possible d'aller voir et acheter les produits de chevronnés artisans de la céramique et du verre. Chacun des 28 exposants présente des produits authentiques et uniques en leur genre.

C'est dans l'enchanteresse cour extérieure de Jacques Marsot, céramiste depuis 1969, que prend place l'exposition. Selon l'organisateur de l'événement Céramystic, la grande majorité des artisans qui exposent lors du festival sont arrivés à maturité dans leurs processus de création, ce qui leur permet de confectionner des produits qui crient leur signature, qui sont « authentiques » pour reprendre les termes utilisés par le passionné.

« Un céramiste qui a 10, 15, 20 ans de métier et qui est professionnel, automatiquement, s'il travaille bien, et si c'est réfléchi et bien pensé, il va développer une production authentique, qui reflète sa formation, ses goûts, ses valeurs, sa culture, sa volonté de faire des choses différentes. »

« Quand tu n'es pas mature dans un métier de création, t'es un petit peu à la remorque des différents genres, des goûts du moment. Avec le temps, tu t'affirmes et tu viens à bout de trouver une formule qui te reflète et qui te convient ».

C'est ce type d'artisans qui sont présents à Céramystic, dit-il. Sur place, on retrouve plusieurs îlots qui présentent des produits uniques. Et il y a autant de découvertes utilitaires, comme des tasses ou des bols, que des créations plus ludiques et décoratives. « Il y a des sculptures, des pièces utilitaires folles, d'autres plus straights... L'événement représente vraiment une palette large de ce que la céramique a à offrir », souligne M. Marsot.

Chaque année, environ 5000 personnes se présentent au rendez-vous artisanal qu'est Céramystic. Les produits étant en quantités limitées, mieux vaut y faire son tour assez vite si on souhaite faire des achats.

Des tasses à café qui font rire

Lors de la première édition, ils étaient 14 céramistes à présenter le fruit de leur travail. Cette année, ils sont 28, dont 8 nouveaux venus. Ils ne sont cependant pas présents lors des festivités préférant laisser leurs créations parler pour eux.

L'invitée «coup de coeur» de cette édition 2017 est Martine Buczkowski, elle qui compte 35 ans de métier. « Elle a été choisie parce que la fabrication de son produit est d'une maîtrise technique impeccable. Elle a un produit très authentique, très coloré, très urbain, très vivant, très poétique, très joyeux », commente l'organisateur.

Son titre particulier lui vaut d'ailleurs une plus grande exposition, dans la galerie intérieure. « T'achètes une tasse à café de Martine Buczkowski, et le matin quand tu prends ton café, t'as presque le goût de rire, tellement la tasse est belle ! »

Quelques artisans du verre exposent également leurs produits durant l'événement.