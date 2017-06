Envie de sortir?

La Voix de l'Est

Kevin Sonmor et France Jodoin exposent au Centre culturel Yvonne L. Bombardier de Valcourt­ jusqu'au 20 août.

Mari Mari présente l'exposition Tour de ville à la Galerie­ Arts Plus de Sutton jusqu'au 2 juillet.

Une double exposition de portraits présentée par les artistes Andrée Pelletier­ et Kevin Brault se déroule au Centre d'art de Dunham­ jusqu'au 30 juin.

The Reminders sont en spectacle le jeudi 29 juin à 19 h sous le chapiteau dans le cadre des À-côtés du Palace. Gratuit.

Benjamin Déziel, Laurie Gagné, Andrée-Anne Lacasse et Martin Gougeon enfileront les rôles, les costumes et les histoires dans la pièce Bienvenue/Welcome .

Le Théâtre de l'Ancien presbytère à Granby présente la pièce Bienvenue Welcome tout l'été, les jeudis, vendredis et samedis soirs à compter du 29 juin. Infos et billets : 450-375-7767 ou www.ancienpresbytere.com.

Le Théâtre de Rougemont présente la comédie de Georges Feydeau- Chat en poche tout l'été, les jeudis, vendredis et samedis soirs à compter du 29 juin. Infos et billets : www.theatrederougemont-.com ou 450-469-1006.