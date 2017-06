«Une comédie thérapeutique» au Théâtre La Marjolaine

Oui, Mario Jean au théâtre. Pour la première fois de sa carrière. Dans cette comédie française, il y tient le rôle d'un mari qui, convaincu que sa femme (France Parent) l'a quitté pour le psy (Marc-André Coallier) qu'elle voit à raison de deux séances par semaine, décide à son tour d'aller le consulter pour en avoir le coeur net. « Il y aura panique à bord ! », souligne le metteur en scène, Bernard­ Fortin. Luc Boucher complète la troupe en tenant les rôles d'autres patients.

Je vous écoute est la première pièce de théâtre écrite par le chanteur français Bénabar (qui y interprétait aussi le psy) et Héctor­ Capello Reyes. Jouée dans l'Hexagone en 2016, elle a connu un franc succès. L'adaptation québécoise a été faite par Mario Jean, qui avait manifesté à François Rozon, le producteur avec qui il travaille depuis plusieurs années, son désir de jouer au théâtre. « Trouve-moi une pièce », lui avait-il dit.

M. Rozon lui a déniché celle-là. « Mais elle était très franchouillarde, il a fallu quasiment la traduire au complet », explique l'humoriste, rencontré avec la troupe lundi lors d'une journée de répétitions au Théâtre La Marjolaine.

« En plus de toutes les expressions et les patois très français, il y avait aussi beaucoup de références auxquelles on ne s'identifie pas, enchaîne Bernard­ Fortin. En France, ils sont encore très machos. Ici, on joue plus sur les rapports sociaux, sur ce qu'on fait dans la vie. On a aussi enlevé toutes les chicanes de région qui ne nous disaient pas grand-chose, les références aux villes, aux quartiers. »

N'allez toutefois pas croire qu'il reste bien peu d'éléments de la pièce originale. « On a gardé le beau côté de la comédie française, le rythme qu'on retrouve notamment dans Le Dîner de cons », assure Marc-André Coallier.

Rire et réfléchir

Le propriétaire de La Marjolaine­ n'a pas hésité une seconde à embarquer dans l'aventure lorsqu'on lui a proposé de monter Je vous écoute pour sa saison estivale 2017. « La pièce tombait exactement dans les cordes du public cible des Cantons-de-l'Est. Les gens ne veulent pas juste que ce soit drôle, ils veulent rire et réfléchir en même temps. Je vous écoute, c'est une vraie comédie thérapeutique­ », dit-il.

Pour le metteur en scène aussi cette pièce est du bonbon. « Elle se situe dans le top 3 de mes pièces préférées des 15 dernières années, admet celui qui a assuré plusieurs mises en scène ici et là. Ça me permet de me concentrer sur l'histoire à raconter. Je ne suis pas nerveux à l'idée de provoquer une réaction toutes les 10 secondes. Et je dirais que je suis un peu jaloux des comédiens parce que j'aurais aimé y jouer... »

Je vous écoute est non seulement vouée à un bel été, mais également à un bel avenir. Après la quarantaine de représentations à Eastman­, la troupe partira en tournée à travers le Québec. « Il y a beaucoup d'intérêt, laisse savoir Marc-André Coallier. On a déjà vendu une vingtaine­ de représentations en 2018. »

C'est d'ailleurs cette éventuelle tournée qui a permis à la production d'investir davantage dans ses décors, fait-il remarquer.