« Ce magnifique projet permettra à tous les visiteurs, mais aussi à toutes les personnes qui le désirent, d'avoir une intimité encore plus grande avec chacune des espèces ciblées », fait valoir Paul Gosselin, directeur général du Zoo de Granby, par voie de communiqué.

La première « vedette » de la Caméra Explora est Kelly, un petit panda. Depuis mercredi et jusqu'au 20 juillet, les internautes peuvent l'observer jouer, manger et se reposer dans son habitat, en temps réel.

Les jaguars Kuwan et Taïama (21 juillet au 20 août), les gorilles Jawara et Zwalani (21 août au 20 septembre) et les léopards des neiges Snowflake, Anna et Elsa (21 septembre au 31 octobre) auront également leur heure de gloire.

« On a choisi les espèces qui allaient être observées en fonction de leur visibilité, indique Hélène Bienvenue, conseillère en communication et marketing pour le Zoo. Il fallait que la caméra ne soit pas trop loin des animaux, pour que les gens puissent bien les voir, mais il ne fallait pas que ceux-ci aient accès à la caméra. On voulait aussi des animaux quand même actifs, et des animaux "vedettes" qui plaisent à beaucoup de gens. »

La Caméra Explora capte les images sur 360 degrés. C'est donc dire que les internautes peuvent la diriger à leur guise à l'aide de leur téléphone, leur clavier ou leur souris et accéder à différents points de vue, et ce, de partout à travers le monde grâce à la plateforme YouTube. Des fiches explicatives et des vidéos instructives et ludiques sont également disponibles sur le site internet, tout comme l'horaire des collations.

Nouveau partenariat

La Caméra Explora en direct du Zoo de Granby est le premier projet issu d'un nouveau partenariat entre ICI Explora et le Zoo. Cette nouvelle association se déploiera sur différentes plates-formes et dans différents lieux au courant des prochains mois. « À l'automne, on va s'asseoir pour discuter des animaux qu'on pourrait mettre en vedette durant l'hiver, laisse savoir Catherine Boivin, chef des partenariats pour Radio-Canada. On n'exclut pas non plus une phase "les coulisses du Zoo", présentant des petites capsules documentaires sur le Zoo de Granby soit sur le web ou à la télévision. »

Il pourrait également être éventuellement question de filmer des naissances au Zoo, mentionne Hélène Bienvenue.

« On est super contents de cette collaboration. Explora étant une chaîne spécialisée, ça reflète bien le niveau de notoriété scientifique qu'a acquis le Zoo de Granby au fil des ans », termine-t-elle.