Yelo Molo et des spectacles hommages à Farnham

La programmation estivale débutera avec la Fête nationale du Québec­, qui sera célébrée le 23 juin au parc Roch-Bourbonnais, dès 13 h. En plus des activités pour la famille, Yelo Molo sera sur scène en soirée. Le groupe En pleine face : hommage à Harmonium­ sera aussi du spectacle.

Viendront ensuite les Mardis Show, revus et améliorés. « On a eu comme suggestion de quelqu'un sur Facebook d'acheter des écrans géants, mais ça demande beaucoup de logistique, explique Gabrielle Labbé, coordonnatrice Vie culturelle et communautaire. On a cherché une solution parce qu'il y a de plus en plus de monde derrière la régie qui ne voit pas bien. On avait une scène d'un pied. Maintenant, on a une scène moitié moins grande, mais d'à peu près 4 pieds de haut. »

La formule des premières parties a aussi été modifiée. Cette année, l'auteure-compositrice-interprète Marjolaine Morasse animera les ShowOFF dès 19 h 30, avec deux jeunes artistes musicaux à découvrir. Ces artistes changeront d'un Mardi Show à l'autre.

« C'est un concept qu'on avait développé aux journées de la culture avec six artistes qui venaient présenter des numéros. Mais comme ça se donnait en octobre, dans une salle, il n'y avait pas eu tant de participation. On a décidé de le ramener où on savait que les gens allaient être là », note Mme Labbé.

La programmation des Mardis Show débutera avec JoshUa2, un hommage à U2, le 11 juillet. Le 25 juillet, Farnham présente un hommage à Nirvana avec April Hate, puis le 1er août, Billy Day propose un hommage à Billy Talent et Green Day. Enfin, la Grand-Messe et son hommage aux Cowboys Fringants sera la tête d'affiche le 8 août.

Les familles pourront aussi profiter de la projection de deux films en plein air au parc Israël-­Larochelle, soit Angry Birds (en français) le 7 juillet, et Les Trolls le 4 août.

Par ailleurs, Vie culturelle et communautaire souhaite préciser que Farnham en fête n'aura pas lieu cette année comme par le passé.