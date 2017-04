«J'ai envie de faire rire les gens»

Le naturel avec lequel joue Raymond Bouchard est particulièrement remarquable. « Dès qu'il met le pied sur scène, c'est comme s'il était dans son salon. C'est une seconde nature, on n'a pas l'impression qu'il joue. Alors que d'autres, quand ils jouent... on le voit, ils sont dans leur tête. [Raymond­], c'est incarné de la pointe de l'orteil à la pointe des cheveux. »

Soir après soir, il ne se lasse pas de voir jouer Raymond Bouchard. Il est dithyrambique à son égard. « Je le regarde jouer quand je suis en coulisses, et c'est un grand bonheur. Quel acteur fabuleux... J'apprends encore à ses côtés. C'est notre Raimu [acteur fétiche de Marcel Pagnol], à cause de sa force, de sa présence. »

Mais revenons sur les planches. Si la pièce Représailles est une comédie de type « théâtre de boulevard » , son producteur Jean-Bernard Hébert insiste cependant sur la modernité et l'intelligence de l'auteur : « Éric Assous a un regard percutant sur son temps, sur le couple et sur la place des réseaux sociaux. Il est à l'avant-garde. Il y a beaucoup d'esprit ici. Ce n'est pas une pièce avec des portes qui claquent. »

En hommes de théâtre, Jean-Bernard Hébert et Raymond Bouchard connaissaient très bien Janine Sutto, décédée le 28 mars dernier à l'âge de 95 ans. « On a tellement joué ensemble Janine et moi », rappelle le propriétaire du Théâtre de Rougemont.

Tous deux étaient ainsi présents au Café du TNM, à Montréal, pour fêter la mémoire de cette grande dame. « C'est Janine qui tenait à ce que tout le monde s'amuse après ses funérailles, rappelle M. Hébert. C'est ce qu'on a fait : on a bu du champagne en son souvenir, c'était une belle fête. Raymond a livré un beau témoignage. »

Cela lui rappelle d'ailleurs la tournée hivernale de la pièce Piège pour un homme seul, en 2003. Il s'était notamment rendu en Gaspésie en compagnie de Janine Sutto, Raymond Bouchard, Donald Pilon, Marie Charlebois et Jean-François Casabonne. « On était plusieurs gastronomes, des épicuriens, et Janine et Raymond en faisaient partie, souligne M. Hébert. Peu importe où on était, je m'arrangeais toujours pour trouver des super restaurants après les représentations. J'arrivais avec quelques bouteilles de vin et on avait du plaisir ! »

Et Janine Sutto ne se faisait pas prier, comme le rappelle Raymond Bouchard : « À ceux qui ne sortaient pas prendre un verre après le spectacle, elle leur disait : "vous êtes dont pas sorteux" ! »