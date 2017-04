Amos J. sortira de sa zone de confort à La Voix

La Voix de l'Est

Le jeune père de famille a obtenu son laissez-passer pour les quarts de finale en direct après avoir offert une solide version de Walking in Memphis, de Marc Cohn.

Pour ne pas céder sous la pression, il fait comme Carey Price, dit-il. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler.

« Je ne pense pas trop à tous les détails, je ne pense pas à la pression. Je vais faire du mieux que je peux en étant présent et bien préparé pour les quarts de finale, assure-t-il en entrevue à La Voix de l'Est. J'approche ça avec beaucoup de joie parce que ce trip-là est très le fun. Je me compte comme un des privilégiés d'être là. »

Les 16 et 23 avril, les participants à la populaire émission devront de nouveau démontrer la mesure de leur talent, seuls sur scène. Les équipes comptent chacune six participants, dont seulement deux accéderont aux demi-finales. Les trois premiers participants des quatre équipes chanteront en direct dimanche. La combinaison des points accordés par le public et le coach déterminera qui passera à la prochaine étape.

« Le plus grand défi, c'est d'avoir le focus et cette bonne énergie quand finalement, tu es sur la scène », mentionne Amos J.

Hors de la zone de confort

En public, Amos donne tout ce qu'il a. C'est pourquoi Isabelle Boulay a trouvé que, sur scène durant l'enregistrement, sa performance était meilleure que pendant les répétitions.

« Je ne suis pas un gars de répétition, je suis un gars de show, lance-t-il. Quand c'est le temps, que les personnes ont leur billet, il y a une autre énergie dans l'air. Je sens l'énergie, je l'écoute et je me laisse aller, je m'abandonne à la musique. C'est le temps de jouer de la musique qui vient du coeur. C'est poétique, mais c'est ça. L'équipe ne savait pas ça. »

S'il sait ce qu'il va interpréter et quand il montera sur scène pour les quarts de finale, motus et bouche cousue ! L'auteur-compositeur-interprète de 36 ans ne peut rien révéler. Il faudra donc être au poste pour découvrir ce qu'il concocte pour les spectateurs­ et téléspectateurs.

Et il promet de surprendre.

« Je vais faire de mon mieux pour prendre ce qu'Isabelle m'enseigne et l'appliquer. Travailler avec Isabelle, ce n'est pas rien ! C'est une expérience très vraie, très intense et très nouvelle. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Elle élargit ma relation avec la musique. Alors, je ne veux pas révéler des secrets, mais je vais essayer une approche que je n'ai jamais, jamais, jamais faite en public ! raconte-t-il. Pour moi, c'est une aventure. »

Et qu'il gagne ou qu'il perde, le résultat des quarts de finale ne l'inquiète pas. À ses yeux, tous les participants aux directs sont déjà gagnants.