Play with loops, la nouvelle application pour des pratiques de musique 

Play With Loops propose 80 boucles (loops en anglais) interprétées par la batteuse à la renommée mondiale et réparties en trois catégories : rock, latin et jazz. « C'est un peu comme un métronome, mais humain », image celle qui a travaillé à l'élaboration de cette application avec le bassiste Antoine Fafard et le développeur Paolo Marini.

Les pulsations sont combinées avec une panoplie de grooves, et l'utilisateur peut en ralentir ou en accélérer la cadence. « Ça s'adresse à tout le monde, que ce soit des guitaristes, des pianistes, même des chanteurs, fait valoir Emmanuelle Caplette. Les rythmes variés offriront la chance de pratiquer certains styles musicaux et aussi d'inspirer la création. »

Les différentes boucles ont été enregistrées il y a un an, mais l'application n'a reçu le OK de iTunes que samedi dernier. Pour l'instant, un passage vers l'univers Android n'est pas envisagé.

D'autres variations sont toutefois en chantier, laisse savoir la musicienne. « C'est certain que l'application aura des mises à jour », assure-t-elle sans pouvoir en dévoiler davantage pour le moment.