La Saint-Valentin sur une belle note

La Voix de l'Est

Hélène Brunet et Philippe Gagné chanteront l'amour avec L'Harmonie des saisons.

Romances d'un soir. C'est le titre que le Choeur de l'amitié a choisi pour le grand spectacle qu'il présentera le samedi 11 février à 20 h à l'église Immaculée-Conception de Granby.

Pour cette soirée hautement sentimentale, une cinquantaine de choristes uniront leur voix sous la direction musicale de Denis St-Pierre et les arrangements musicaux de Jean Wiedrick, qui sera aussi au piano. Les chansons de Romances d'un soir seront également accompagnées par le violon de Marius Mihai, le hautbois de John Barr et l'accordéon de Didier Dumontier, « tous des musiciens de grand talent », fait remarquer M. St-Pierre.

C'est ce dernier qui a fait la difficile sélection des 21 pièces au programme. « Il y a tellement de chansons d'amour, il a fallu choisir celles qui se prêtaient à une chorale, celles qui s'arrangeaient à quatre voix - ténor, alto, basse et soprano. Les gens entendront de grands classiques, les plus belles chansons d'amour, en français, en anglais et en espagnol », précise-t-il.

On ne révélera pas ici tout le répertoire de la soirée, mais le public entendra entre autres Smile (Charlie Chaplin), L'hymne à l'amour (Édith Piaf), Unchain My Heart (Ray Charles) et Moon River (Henri Mancini).

Dans le contexte d'une église, un tel récital prend toute sa valeur, selon le directeur. « Ça crée une ambiance feutrée, à peine amplifiée. On veut charmer les oreilles avec un son velouté. »

Denis St-Pierre fait remarquer qu'un tel concert comporte beaucoup de travail - « On part de zéro et on doit tout bâtir », dit-il -, ce qui explique que le Choeur de l'amitié ne célèbre pas la Saint-Valentin tous les ans. « C'est une soirée privilégiée, car les gens n'entendront pas ce répertoire très souvent. »

Pour obtenir des billets, on se présente au Palace de Granby ou on s'adresse directement aux membres du choeur. Information : 450 775-9849.

L'harmonie des saisons

Bien que sa réputation dépasse désormais les frontières, L'Harmonie des saisons garde ses racines solidement ancrées chez nous. L'ensemble offrira le spectacle Duos d'amour à deux reprises dans la semaine suivant la Saint-Valentin.

Porté par Anne Thivierge à la flûte baroque, Mélisande Corriveau et Margaret Little aux violes de gambe et Eric Milnes au clavecin, Duos d'Amour mettra en vedette les voix de la soprano Hélène Brunet et du ténor haute-contre Philippe Gagné, deux fidèles collaborateurs de L'Harmonie.

Pour Duos d'amour, ils interpréteront des pièces du répertoire baroque français des 17e et 18e siècles. Les mélomanes y entendront des airs d'opéra, des cantates et même des « airs de cour » de l'époque du roi Louis XIV.

La directrice artistique de L'Harmonie des saisons, Mélisande Corriveau, mentionne qu'Hélène Brunet et Philippe Gagné se livreront pour l'occasion à un véritable dialogue amoureux, évoquant « l'amour naissant, déçu, comblé, jaloux, infidèle, tragique, triste, puis triomphant ».

En plus d'accompagner le duo, les musiciens offriront également quelques prestations solos et des pièces instrumentales. En tout, Mélisande Corriveau promet une heure et demie de musique originale.

« Les gens ont pris l'habitude de nous faire confiance, car on leur propose toujours de belles découvertes. Pour Duos d'amour, c'est de la musique qui plaisait à un grand roi, alors ils seront bien traités ! C'est tellement beau, tellement raffiné ; c'est un plaisir pour nous de nous approprier cette musique », dit-elle.

Ces rendez-vous doux prendront place le 17 février à 20 h à l'église St-George de Granby, puis le lendemain, le 18 février à 14 h à l'église Unie de Knowlton.

Les billets sont en vente à la Bijouterie Gervais de Granby, au Brome Lake Books de Lac-Brome et à la porte avant les concerts. Information au www.harmoniedessaisons.org