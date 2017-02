De nombreux vernissages ce week-end

Les oeuvres de Brigitte Dahan et Isabelle Chartrand, deux artistes établies dans la région de Brome-Missisquoi, sont très différentes dans la forme, mais se rejoignent dans leur univers monochromatique et habité par des personnages parfois humains, parfois animaux.

À travers Mouvances et Souvenances, le visiteur sera invité à explorer deux projets distincts, l'un exposant des sculptures parfois monumentales et des installations murales et l'autre évoquant par le dessin un questionnement sur la vulnérabilité de la mémoire et de l'identité humaine. L'exposition se tiendra au Musée Bruck jusqu'au 25 mars. Le vernissage se tiendra le samedi 11 février à 14 h.