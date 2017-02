Johanne Lefebvre dévoile ses couleurs

La Voix de l'Est

La campagne lancée en décembre sur Kickstarter a pris fin samedi. En tout, 61 internautes ont versé une somme totalisant 5404 $ pour aider l'artiste dans son projet. « C'est à peu près le montant dont j'ai besoin », se réjouit-elle.

Johanne Lefebvre a tablé sur la notoriété acquise durant son passage à La Voix pour lancer la campagne de sociofinancement. « Ça m'apaisait de savoir qu'il y avait déjà un intérêt pour mon futur album. Avoir quelques copies écoulées en prévente, ça a quelque chose de sécurisant, ça me donnait confiance en moi », raconte-t-elle.

Cette première galette portera le nom de la chanson-titre Les couleurs de mon coeur. « Cette chanson-là, elle était faite pour moi, explique Mme Lefebvre. Ça raconte mon cheminement artistique, mais en même temps, je suis sûre que d'autres vont s'y reconnaître. Mon album montre plusieurs facettes de ma vie et même si les chansons sont personnelles, elles ont quelque chose d'universel. »

À son image

Elle avait enregistré un premier album en 2014, Cherche la rose, dans lequel elle reprenait de grandes chansons françaises. « J'hésitais, mais j'ai fini par embarquer, peut-être par manque de confiance », confie-t-elle.

L'expérience de La Voix lui a donné un bon coup de pouce pour se faire remarquer, certes, mais lui a surtout permis de mieux se connaître et de s'affirmer en tant qu'artiste. « Après La Voix, j'ai réalisé que l'album ne me représentait pas. Ce n'était pas moi », note-t-elle.

Pour cette ancienne lauréate du Festival international de la chanson de Granby, il était donc important de présenter un produit fini authentique et à son image. « C'est un album à mon goût à moi. Je suis excitée et fébrile de le présenter au public », dit-elle.

Les couleurs de mon coeur comptera douze pièces, dont une coécrite avec Lynda Lemay, et une autre signée par nul autre que Marc Dupré, un artiste que Mme Lefebvre apprécie particulièrement et qu'elle a côtoyé à La Voix. « Marc a fait un super travail avec Renée Wilkin, alors je l'ai contacté pour lui dire : "Recevoir une chanson de toi ça serait le top" ! »

La réponse à ses prières, qui s'intitule Tout l'amour qu'il me reste, lui est parvenue par un beau samedi soir. « Il m'a envoyé une toune et j'étais comme "Wow !" » se rappelle-t-elle.

Cadeaux

Pour susciter l'intérêt de ses donateurs, Johanne Lefebvre a offert plusieurs cadeaux en plus d'une copie de l'album. Selon la contribution offerte, il était possible d'obtenir un t-shirt arborant un dessin de la chanteuse, un exemplaire inédit de Cherche la rose ou des billets pour le lancement, entre autres.

Ceux qui auront donné un coup de pouce à l'artiste dans le cadre de sa campagne de financement pourront aussi entendre des pièces inédites qu'elle a enregistrées au fil du temps, mais qui ne figurent sur aucun de ses albums. « J'ai fait beaucoup de chansons pour d'autres, mais aussi pour moi, qui n'ont jamais été endisquées, indique Mme Lefebvre. Désormais, elles ne reposeront plus au fond d'un tiroir. »

Il était aussi possible pour les donateurs de parrainer une pièce, ce qui sera mentionné dans la pochette de l'album. « Parfois, ça donne l'occasion d'en apprendre davantage sur l'histoire et le contexte de la chanson, explique l'artiste. Par exemple, ma grande soeur parraine Ma grande fleur, qui lui est destinée. Je trouve que ça donne de la valeur à l'ensemble. »

Deux généreux donateurs auront même la chance d'accueillir l'artiste, qui offrira un spectacle privé en guise de remerciement pour leur soutien.

Si tout va comme sur des roulettes, l'album Les couleurs de mon coeur sera lancé à la fin mars. En attendant, un premier extrait intitulé Avec toi, dont les paroles sont signées par l'ex-académicienne Sophie Pelletier, devrait faire son apparition sur les ondes radio vers la fin février, début mars.

Près de 20 ans après la consécration à Granby, Johanne Lefebvre démontre ainsi qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. « Ça fait du bien d'être heureux dans ce qu'on fait », confie-t-elle, radieuse.