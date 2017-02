Portrait d'une société qui se perd

On connaît tous le petit penchant hédoniste de Christian Bégin, qui enfile les verres de vino et jase de bonne bouffe sur le plateau de Curieux Bégin depuis 2007. On connaît moins, par contre, son côté artiste conscientisé, préoccupé par les enjeux de société. C'est au théâtre, surtout, qu'il ouvre les valves de son désarroi et se permet une prise de parole et de conscience d'une justesse effrayante. À la lueur des derniers événements survenus à Québec il y a une semaine, Pourquoi tu pleures ? , la dernière création des Éternels pigistes, collectif dont Christian Bégin est l'un des membres fondateurs, s'avère plus désarmante que jamais.

Christian Bégin n'en a toutefois pas fini avec ses personnages de Pourquoi tu pleures ? . Il compte bien les ramener dans un scénario de long métrage ou un roman. « On a effleuré l'histoire derrière chacun dans la pièce, mais sans jamais creuser leur passé... J'aimerais bien m'y attarder. Je me laisse la porte ouverte pour voir quelle formule entre le livre ou le cinéma sera la meilleure. »

Ce qui est sûr, toutefois, c'est que Pourquoi tu pleures ? est la dernière création des Éternels pigistes. « On n'a plus la force, l'énergie et surtout l'envie de reprendre à chaque fois le bâton du pèlerin et de recommencer à zéro tout le processus de demandes de subventions... malgré 20 ans d'existence ! », dénonce-t-il.

« Mais c'est surtout une réflexion sur notre silence face à tout ce que l'on sait (voir son Mot de l'auteur en encadré), reprend-il. On sait, mais on ne fait rien. On dirait qu'on n'est pas prêts à faire ce qu'il faudrait pour réellement changer les choses. Changer le monde, ça implique de renoncer à un certain confort. Je pense qu'on n'est pas prêts à ce renoncement parce qu'on ne souffre pas assez collectivement pour se soulever. »

Ces phrases retranchées au montage, ce sont celles d'un père - interprété par Pierre Curzi - dont les propos se rapprochent des Donald Trump de ce monde. Des propos racistes, surtout envers les musulmans. « Un discours qu'on entend malheureusement de plus en plus souvent », souligne Bégin. « On a de plus en plus d'exemples troublants de la montée de la haine et du mépris. »

On le sait tous !

On sait tous que ce monde est corrompu jusqu'à la moelle. On sait les paradis fiscaux, les ventes d'armes, le pétrole sale, le trafic d'humains, les peuples autochtones bafoués, l'obsolescence programmée... On sait que le Canada vend des armes en Arabie Saoudite et est un « ami » de ce régime despotique et moyenâgeux. On sait que d'un côté on travaille pour les droits de l'homme et de l'autre on s'en moque. On sait que rien ne sortira de toutes les conférences planétaires sur l'environnement. On sait que le système d'octroi des contrats publics dans le milieu de la construction est corrompu, mais que personne ne sera blâmé ou inquiété d'une quelconque façon.

On sait ça.

On sait que nous sommes abusés, qu'on nous ment, qu'on ne se soucie EN RIEN de nous, de nous collectivement, de la suite du monde ; le « bien commun » et le partage équitable de la richesse n'existent pas vraiment. On sait que, dans ce simulacre de démocratie, nous ne faisons qu'élire nos maîtres qui, ravis, méprisant notre docilité, se partagent le monde entre eux.

On sait ça...

Et on pleure sur le monde comme on pleure sur soi... parce qu'on ne fait rien. On n'ose pas ou on abdique, persuadés que la tâche est impossible à accomplir, qu'on n'y peut rien anyway... C'est le triomphe apocalyptique et suicidaire - sinon criminel ! - du confort et de l'indifférence...

On sait ça.

Je le sais aussi...

Je sais pas quoi faire avec ce que je sais...

Alors j'ai écrit « ça » ... Pour ne pas en parler directement... Pour écrire l'histoire d'une famille qui, comme un miroir du monde, s'abîme sur « un récif acéré qui n'offre rien de bon » ... (Je ne pensais jamais citer Philippe Couillard... !)

[...]

On fait du théâtre... C'est déjà ça d'pris...

CHRISTIAN BÉGIN

*Mot de l'auteur publié dans le dépliant du programme de la soirée